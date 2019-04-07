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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Зеленский выразил готовность к переговорам с Путиным по войне в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу прекращения конфликта в Донбассе. Об этом сообщает журнал «Новое время».

«Война с Россией, поэтому нужно говорить с Россией в присутствии западных представителей», — сказал он.

Зеленский отметил, что необходимо изменить минский формат и вовлечь Россию в переговорный процесс. При этом он добавил, что готов обсуждать ситуацию в Донбассе с Путиным, но не пойдет на территориальные уступки. «Целостность Украины должна быть константой», — заявил он.

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Зеленский также рассказал о своем плане прекращения войны в Донбассе, который состоит из нескольких этапов. Первым из них должно стать прекращение огня. По его мнению, Киев также должен возобновить соцвыплаты жителям региона.

31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов. Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко — 15,95%. Оба кандидата согласились провести дебаты перед вторым туром. Зеленский предлагал устроить дискуссию на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Первоначально ее планировали провести 19 апреля, но затем Порошенко предложил перенести дебаты на 14 апреля.

Теги: Владимир Зеленский, Украина, Донбасс, Владимир Путин
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Зеленский представил план прекращения войны в Донбассе
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