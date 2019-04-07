Зеленский выразил готовность к переговорам с Путиным по войне в Донбассе

Зеленский выразил готовность к переговорам с Путиным по войне в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу прекращения конфликта в Донбассе. Об этом сообщает журнал «Новое время».

«Война с Россией, поэтому нужно говорить с Россией в присутствии западных представителей», — сказал он.

Зеленский отметил, что необходимо изменить минский формат и вовлечь Россию в переговорный процесс. При этом он добавил, что готов обсуждать ситуацию в Донбассе с Путиным, но не пойдет на территориальные уступки. «Целостность Украины должна быть константой», — заявил он.

Зеленский также рассказал о своем плане прекращения войны в Донбассе, который состоит из нескольких этапов. Первым из них должно стать прекращение огня. По его мнению, Киев также должен возобновить соцвыплаты жителям региона.