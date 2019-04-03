Экзитполы предсказали победу Зеленского во втором туре с Порошенко

Почти половина опрошенных социологами украинцев на выходе из избирательных участков 31 марта сообщили, что во втором туре отдадут предпочтение Владимиру Зеленскому

Владимир Зеленский (Фото: Emilio Morenatti / AP)

Во втором туре президентских выборов на Украине актер Владимир Зеленский сможет заручиться поддержкой большинства граждан страны. Такие данные показали результаты экзитполов, которые в день проведения первого тура на Украине провели телеканалы «112 Украина» и NewsOne совместно с австрийским ​Институтом социальных исследований и консалтинга SORA (Австрия) и украинским центром «Социальный мониторинг».

Вопросы о предпочтениях относительно того или иного кандидата во втором туре выборов организаторы опроса задавали гражданам на выходе с 250 избирательных участков.

Эксперты спрашивали избирателей о том, за кого они проголосовали в первом туре выборов и за кого намерены проголосовать во втором. Также собирались данные о социально-демографических характеристиках избирателей.

При ответе на вопрос «За кого вы проголосуете, если во втором туре будут Владимир Зеленский и Петр Порошенко?» 49,4% респондентов отдали предпочтение Зеленскому, а 19,8% — Порошенко.