Politico узнало о предупреждении Макрона о риске поражения Украины

Киев может потерпеть поражение в конфликте, сообщил Эмманюэль Макрон в частной беседе. По его словам, сейчас скорее сохраняется время переговоров, а не «мобилизации», что нужно изменить

Эммануэль Макрон (Фото: Christophe Ena / Reuters)

Украина может скоро потерпеть поражение в конфликте. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в частной беседе в Елисейском дворце, передает издание Politico со ссылкой на источники. На политическом мероприятии в том числе обсуждались грядущие выборов в Европарламент, которые пройдут 6–9 июня.

«Украина может пасть очень быстро», — заявил Макрон, чьи слова пересказал источник издания.

По словам французского лидера, сейчас скорее сохраняется время переговоров, а не «мобилизации» и это необходимо изменить.

Саммит ЕС пройдет в Брюсселе 21–22 марта. На нем планируется обсудить в том числе дальнейшую поддержку Украины, безопасность и оборону.

Газета Financial Times 21 марта писала, что на саммите президент Франции намерен призвать лидеров стран ЕС принять радикальные меры по увеличению оборонных расходов. Против выпуска совместных оборонных облигаций категорически выступает Германия, отмечает издание.

EUobserver также сообщал, что лидеры Евросоюза на саммите договорятся о совместных закупках и производстве вооружений, однако уже возникли разногласия по поводу того, как финансировать новые расходы на оборону.

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В середине марта The Telegraph со ссылкой на источники в Елисейском дворце и бундестаге объяснила перемены в риторике Макрона по конфликту на Украине стремлением вернуть Франции статус доминирующей силы в Евросоюзе. По словам близкого к Макрону источника, Берлин нарушил негласную договоренность между странами, которая лежала в основе франко-немецкого сотрудничества. В рамках последнего Германия берет на себя экономическое, а Франция — стратегическое лидерство в Европе.

В Кремле называли очевидным, что Россия считается противником для Франции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил, что Париж косвенно втянут в конфликт на Украине.

Обострение ситуации началось после того, как Макрон в конце февраля не исключил отправку французских войск на Украину. В середине марта он заявил, что Франции может однажды потребоваться провести там военную операцию против России.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас при этом опровергла, что на встрече в конце февраля в Париже политики говорили об отправке войск. По ее словам, произошла путаница «из-за терминов, используемых в английском языке», речь шла о тренировке украинских солдат на территории Украины.

Песков в ответ на это заявил, что «Макрон весьма последователен в последние несколько недель в своем тезисе о возможности направления такого контингента, он это не отрицает». По словам представителя Кремля, речь не идет о «какой-то двусмысленности в переводе». По информации Le Monde, план отправки своих военных на Украину французские власти в условиях «величайшей секретности» рассматривали еще с лета 2023 года.

Ключевые союзники Франции по НАТО США и Германия исключили отправку своих военных контингентов на Украину. Об этом также заявил и генсек альянса Йенс Столтенберг.

Россия осуждает любую военную поддержку Украины. Москва полагает, что это лишь затягивает конфликт, но не может решить его исход.