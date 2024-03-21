Премьер Эстонии призналась в «политическом суициде»

Вынужденное увеличение налогов, связанное с необходимостью расширить затраты на оборону, — это способ «политического самоубийства», призналась Кая Каллас. Объем оборонных расходов Эстонии составил 3% ВВП, что выше нормы НАТО

Кая Каллас (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Рост налогов в Эстонии, связанный с необходимостью увеличить траты на оборону, — это способ «политического самоубийства», признала премьер страны Кая Каллас в интервью EUobserver.

В этом году инвестиции в оборону страны составили 3% ВВП, или около €1,33 млрд, согласно бюджету страны на 2024 год. На период с 2024 по 2027 год Таллин поставил еще более амбициозную цель, планируя потратить оборону более €5,6 млрд. «Я совершаю политическое самоубийство, но у меня нет выбора», — сказала Каллас.

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Премьер-министр рассказала, что ожидала увеличения расходов на оборону после начала российской военной операции у всех членов НАТО, но этого так и не произошло.

«Я не вижу поступков, я только слышу слова», — упрекнула она некоторых коллег. В связи с приближением выборов в ЕС Каллас призвала лидеров союза объяснить своим гражданам потребность Европы в обороне.

Выборы в Европейский парламент пройдут с 6 по 9 июня. Они станут первыми после выхода Великобритании из ЕС.

Ожидается, что лидеры Евросоюза на саммите 21–22 марта договорятся о совместных закупках и производстве вооружений, однако уже возникли разногласия по поводу того, как финансировать новые расходы на оборону, пишет EUobserver.

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В этой дискуссии Эстония выступает за общие заимствования или выпуск оборонных облигаций для привлечения средств. Но такое предложение встретит сопротивление более экономных государств, которые уже отвергли идею выпускать общие кредитные инструменты после пандемии.

«Я не сторонница выпуска еврооблигаций, если мы найдем какой-то другой способ», — уточнила премьер-министр.

Сегодня The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на экспертов, что странам Европы на фоне роста оборонных расходов придется значительно сократить социальные расходы: если США решат прекратить оборонное сотрудничество с ними, то им придется тратить на оборону не меньше 3% ВВП.

В 2014 году лидеры НАТО обязались выделять 2% ВВП для расходов на оборону. За год до этого больше этой нормы тратили на нее только четыре входящие в НАТО страны: США (4,4%), Великобритания (2,4%), Греция (2,3%) и Эстония (2%).

В первой половине 2023-го, по данным генсека НАТО Йенса Столтенберга, таких стран стало семь, к середине прошлого года их число выросло до 11. Лидером стала Польша с 3,9%. Новый участник альянса, Финляндия, вошла в блок, уже превысив лимит, — у нее 2,45%.

В 2023 году доля военных расходов в некоторых странах ЕС упала ниже отметки 1,5%. Среди таких государств Люксембург, Бельгия, Испания, Словения, Италия и Португалия, отметил EUobserver.