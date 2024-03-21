 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Премьер Эстонии призналась в «политическом суициде»

Кая Каллас: вынужденный рост налогов в Эстонии — мой «политический суицид»
Вынужденное увеличение налогов, связанное с необходимостью расширить затраты на оборону, — это способ «политического самоубийства», призналась Кая Каллас. Объем оборонных расходов Эстонии составил 3% ВВП, что выше нормы НАТО
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Рост налогов в Эстонии, связанный с необходимостью увеличить траты на оборону, — это способ «политического самоубийства», признала премьер страны Кая Каллас в интервью EUobserver.

В этом году инвестиции в оборону страны составили 3% ВВП, или около €1,33 млрд, согласно бюджету страны на 2024 год. На период с 2024 по 2027 год Таллин поставил еще более амбициозную цель, планируя потратить оборону более €5,6 млрд. «Я совершаю политическое самоубийство, но у меня нет выбора», — сказала Каллас.

FT узнала о планах НАТО достичь показателя по тратам на оборону в 2024-м
Политика
Фото:Morris MacMatzen / Getty Images

Премьер-министр рассказала, что ожидала увеличения расходов на оборону после начала российской военной операции у всех членов НАТО, но этого так и не произошло.

«Я не вижу поступков, я только слышу слова», — упрекнула она некоторых коллег. В связи с приближением выборов в ЕС Каллас призвала лидеров союза объяснить своим гражданам потребность Европы в обороне.

Выборы в Европейский парламент пройдут с 6 по 9 июня. Они станут первыми после выхода Великобритании из ЕС.

Ожидается, что лидеры Евросоюза на саммите 21–22 марта договорятся о совместных закупках и производстве вооружений, однако уже возникли разногласия по поводу того, как финансировать новые расходы на оборону, пишет EUobserver.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

В этой дискуссии Эстония выступает за общие заимствования или выпуск оборонных облигаций для привлечения средств. Но такое предложение встретит сопротивление более экономных государств, которые уже отвергли идею выпускать общие кредитные инструменты после пандемии.

«Я не сторонница выпуска еврооблигаций, если мы найдем какой-то другой способ», — уточнила премьер-министр.

Сегодня The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на экспертов, что странам Европы на фоне роста оборонных расходов придется значительно сократить социальные расходы: если США решат прекратить оборонное сотрудничество с ними, то им придется тратить на оборону не меньше 3% ВВП.

В 2014 году лидеры НАТО обязались выделять 2% ВВП для расходов на оборону. За год до этого больше этой нормы тратили на нее только четыре входящие в НАТО страны: США (4,4%), Великобритания (2,4%), Греция (2,3%) и Эстония (2%).

В первой половине 2023-го, по данным генсека НАТО Йенса Столтенберга, таких стран стало семь, к середине прошлого года их число выросло до 11. Лидером стала Польша с 3,9%. Новый участник альянса, Финляндия, вошла в блок, уже превысив лимит, — у нее 2,45%.

В 2023 году доля военных расходов в некоторых странах ЕС упала ниже отметки 1,5%. Среди таких государств Люксембург, Бельгия, Испания, Словения, Италия и Португалия, отметил EUobserver.

Как Россия снизила поставки СПГ в недружественные страны. Инфографика

Силовики нашли в доме у жителя Киргизии туннель в Узбекистан. Видео

В ЕС сняли санкции с еще одного россиянина. Подробности

Блинкен заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России

США и Турция договорили о применении вторичных санкций. Что это значит

Кулеба прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину

Мэр Нижнего Тагила пообещал выявить бюджетников, которые не пришли на выборы

Что грозит актеру Никите Кологривому за дебош в баре. Подробности

«Тинькофф» выпустит акции для сделки с Росбанком. В чем риск для инвестора?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Курс доллара аномально упал ниже ₽92. Эксперты ожидали его роста
Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Георгий Смирнов
Эстония Кая Каллас оборонные расходы НАТО рост налогов
Материалы по теме
Эстония денонсировала договор о правовой помощи с Россией
Политика
Эстония решила выслать российского дипломата
Политика
Премьер Эстонии не дала гарантий, что не отправит военных на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 100,37 (-0,25) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 91,95 (-0,74) Инвестиции, 16:46
Шойгу доложили о начале массового производства авиабомб ФАБ-3000 Политика, 17:40
ChatGPT продолжает лишать людей работы: что меняется для разработчиков Pro, 17:34
Без шума и толпы: квартиры с московской пропиской и окнами на природу РБК и ПИК, 17:33
Траншевая ипотека: как устроена «ипотека за рубль» и кто может ее взять Недвижимость, 17:26
Frank Media сообщил о рекордном дисконте при продаже HSBC в России Финансы, 17:25
Минздрав Карелии опроверг запрет на аборты после случая в Петрозаводске Общество, 17:24
Король Швеции наградит группу ABBA рыцарскими орденами Общество, 17:22
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
«Повышение ключевой ставки — не самое страшное». Что ждет долговой рынок Инвестиции, 17:20
Ученые открыли пользу экономической рецессии для здоровья Общество, 17:20
Американского бойца UFC дисквалифицировали за три разных допинг-препарата Спорт, 17:19
Траншевая ипотека: как устроена «ипотека за рубль» и кто может ее взять Недвижимость, 17:17
Аллерголог допустила появление «пыльцевых бурь» в России Общество, 17:09
Пожарные в Подмосковье выкопали мужчину из-под крыши гаража Общество, 17:05
Как тайванец в кожаной куртке создал техно-империю стоимостью в триллион Pro, 17:02