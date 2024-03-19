Каллас заявила о путанице со словами Макрона об отправке войск на Украину

Кая Каллас и Эмманюэль Макрон (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

На саммите европейских лидеров в Париже в конце февраля «никто не говорил» об отправке войск на Украину, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон, заявила в интервью ERR премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По ее словам, произошла путаница «из-за терминов, используемых в английском языке».

«На самом деле я могу заверить, что никто там на встрече не говорил об отправке сухопутных войск в Украину. И президент Макрон в том числе», – сказала эстонский премьер.

По ее словам, разговор был о том, что тренировать украинских солдат было бы эффективнее на территории Украины. Кроме того, обсуждались поиск и обеспечение финансирования боеприпасов для Киева.

Дискуссии, по словам Каллас, касались и вопроса более эффективной помощи Украине со стороны военных и представителей разных стран. Премьер Эстонии выразила мнение, что это обсуждение должно быть открытым.

«В чьих интересах, чтобы мы сказали очень четко, что вот этого или этого мы делать точно не будем? Это в интересах России. Россия хочет получить от нас какое-то подтверждение, что вот этого мы точно делать не будем», — сказала Каллас.

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