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Военная операция на Украине ,  
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Кремль усомнился в ошибке перевода слов Макрона о войсках на Украине

В Кремле усомнились в двусмысленности слов Макрона об отправке войск на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Заявления Макрона об отправке войск на Украину последовательны, и вряд ли имеет место двусмысленность перевода, заявил Песков. Премьер Эстонии заявила о «путанице» в английских терминах
Фото: Finnbarr Webster / Getty Images
Фото: Finnbarr Webster / Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон в последние недели последователен в своем тезисе об отправке войск на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал объяснение премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что в данном случае произошла путаница «из-за терминов, используемых в английском языке».

«Господин президент Франции Макрон весьма последователен в последние несколько недель в своем тезисе о возможности направления такого контингента, он это не отрицает. И вряд ли там речь идет о какой-то двусмысленности в переводе», — заявил Песков.

Он назвал очевидным неоднозначное восприятие слов президента Франции в разных европейских столицах. «Мы продолжаем очень внимательно наблюдать за этой ситуацией», — добавил представитель Кремля.

В конце февраля на саммите европейских лидеров в Париже Макрон не исключил отправку французских военных на Украину, что вызвало широкую дискуссию в западных странах. В частности, после этого власти США, Германии и Великобритании заявили об отсутствии подобных планов. Позднее Макрон допустил проведение Францией наземной операции против России.

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Каллас, комментируя высказывания Макрона, заявила, что на саммите европейских лидеров «никто не говорил» об отправке войск на Украину, в том числе президент Франции. По ее словам, произошла путаница «из-за терминов, используемых в английском языке», речь шла о тренировке украинских солдат на территории Украины. Каллас добавила, что тогда европейские лидеры обсуждали поиск и закупку боеприпасов, а также в целом повышение эффективности помощи Киеву.

Россия осуждает любую западную поддержку Украины. В Кремле после заявлений Макрона указывали на косвенное участие Франции в конфликте. Песков также предупреждал о неизбежности столкновения Москвы и НАТО в случае отправки западных военнослужащих на Украину.

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Юлия Овчинникова, Виктория Полякова Виктория Полякова
Россия Украина Франция Дмитрий Песков Эстония Кая Каллас
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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