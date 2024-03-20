В Кремле усомнились в двусмысленности слов Макрона об отправке войск на Украину

Кремль усомнился в ошибке перевода слов Макрона о войсках на Украине

Заявления Макрона об отправке войск на Украину последовательны, и вряд ли имеет место двусмысленность перевода, заявил Песков. Премьер Эстонии заявила о «путанице» в английских терминах

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Президент Франции Эмманюэль Макрон в последние недели последователен в своем тезисе об отправке войск на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал объяснение премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что в данном случае произошла путаница «из-за терминов, используемых в английском языке».

«Господин президент Франции Макрон весьма последователен в последние несколько недель в своем тезисе о возможности направления такого контингента, он это не отрицает. И вряд ли там речь идет о какой-то двусмысленности в переводе», — заявил Песков.

Он назвал очевидным неоднозначное восприятие слов президента Франции в разных европейских столицах. «Мы продолжаем очень внимательно наблюдать за этой ситуацией», — добавил представитель Кремля.

В конце февраля на саммите европейских лидеров в Париже Макрон не исключил отправку французских военных на Украину, что вызвало широкую дискуссию в западных странах. В частности, после этого власти США, Германии и Великобритании заявили об отсутствии подобных планов. Позднее Макрон допустил проведение Францией наземной операции против России.

Каллас, комментируя высказывания Макрона, заявила, что на саммите европейских лидеров «никто не говорил» об отправке войск на Украину, в том числе президент Франции. По ее словам, произошла путаница «из-за терминов, используемых в английском языке», речь шла о тренировке украинских солдат на территории Украины. Каллас добавила, что тогда европейские лидеры обсуждали поиск и закупку боеприпасов, а также в целом повышение эффективности помощи Киеву.

Россия осуждает любую западную поддержку Украины. В Кремле после заявлений Макрона указывали на косвенное участие Франции в конфликте. Песков также предупреждал о неизбежности столкновения Москвы и НАТО в случае отправки западных военнослужащих на Украину.