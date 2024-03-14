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Военная операция на Украине ,  
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Le Monde узнала, как во Франции обсуждали отправку войск на Украину

Le Monde: Франция рассматривает отправку войск на Украину с лета 2023 года
Сюжет
Военная операция на Украине
Несмотря на недавнее заявление Макрона, который не стал исключать отправку западных войск на Украину, во Франции такие планы разрабатывают с лета 2023 года, выяснила Le Monde. Кремль предупреждал о неизбежном конфликте с НАТО
Фото: Инна Вареница / Reuters
Фото: Инна Вареница / Reuters

План с отправкой французских военных на Украину французские власти в условиях «величайшей секретности» рассматривали с лета 2023 года, а недавнее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона должно «послать четкий сигнал» России, пишет Le Monde со ссылкой на источники и опрошенных военных.

По данным газеты, Макрон, который некогда хотел выступить в роли посредника по урегулированию ситуации на Украине и много раз созванивался с президентом России Владимиром Путиным, отказался от этой роли осенью 2022 года, после «окончательного обмена мнениями по вопросу обеспечения безопасности Запорожской АЭС».

В июне 2023 года, когда Макрон высказался за скорейшее вступление Украины в НАТО, французские власти начали рассматривать вариант с отправкой войск на Украину в условиях «величайшей секретности», выяснила Le Monde. Такой план, по данным издания, обсуждали в том числе на Совете безопасности в Елисейском дворце 12 июня 2023 года.

«Роль военных состоит в том, чтобы всегда готовить максимальное количество возможных вариантов, чтобы помочь с военно-политическим решением президента республики», — прокомментировал информацию начальник штаба французской армии Пьер Шилль.

Вместе с тем он отметил, что главная цель заявления Макрона 26 февраля, в котором он впервые не стал исключать отправку западных войск на Украину, является «политическое и стратегическое послание России». «Украина не должна проиграть. Это наша миссия и наш интерес», — подчеркнул Шилль.

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Le Monde отмечает, что с конца 2023 года украинские войска сдают позиции в Донбассе, а «слабость» ВСУ вызывает беспокойство в Париже. Как рассказал газете один из бывших французских министров на условиях анонимности, позиция президента Франции по возможной отправке войск на Украину «законная по существу», однако является «катастрофическим дипломатическим маневром», поскольку почти не получила международной поддержки.

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Информированные источники газеты также рассказали, что некоторые союзники французского президента, в том числе Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден, по-прежнему ошеломлены «макроновским креном». «Когда вы проводите встречи дома, вы должны обеспечить консенсус. Путин, должно быть, доволен, а Елисейский дворец сейчас пытается ограничить ущерб», — отметил один из источников Le Monde.

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26 февраля по итогам саммита в Париже Макрон впервые не стал исключать отправку западных войск на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — сказал он. По словам президента Франции, такая возможность «упоминалась среди вариантов».

Заявление французского президента раскритиковали как в России, так и на Западе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что у НАТО нет планов посылать войска на Украину, а альянс не является стороной конфликта, как и его союзники.

В Минобороны Франции пояснили позднее, что Макрон не имел в виду отправку военных для участия в боях, а говорил об обучении и помощи ВСУ в использовании западной военной техники и разминировании в рамках расширения поддержки Киева.

Однако уже Politico 9 марта сообщило о создании Парижем коалиции стран, готовых к потенциальной отправке своего военного контингента на Украину. По данным издания, эту инициативу поддержали Литва, Латвия и Эстония. Не исключил подобного варианта развития событий и глава МИД Польши Радослав Сикорский.

В Кремле предупреждали, что появление военных НАТО на Украине сделает неизбежным конфликт с Россией. Вместе с тем глава российского МИДа Сергей Лавров утверждал, что на Украине уже есть кадровые британские и французские военнослужащие.

Le Monde узнала, как во Франции обсуждали отправку войск на Украину
Le Monde узнала, как во Франции обсуждали отправку войск на Украину

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Франция Эмманюэль Макрон Военная операция на Украине введение войск
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