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Политика ,  
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FT узнала о плане Макрона убедить ЕС радикально поднять траты на оборону

FT: Макрон призовет лидеров ЕС увеличить траты на оборону на саммите в Брюсселе
Фото: Francois Durand / Getty Images
Фото: Francois Durand / Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен на саммите в Брюсселе призвать лидеров стран ЕС принять радикальные меры по увеличению оборонных расходов. В частности, глава государства планирует продвигать идею о выпуске совместных оборонных облигаций, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

«Очевидно, что мы поднимаем этот вопрос, чтобы сказать, что нам нужны инновационные источники финансирования», — сказал изданию представитель Елисейского дворца.

По мнению дипломатов, слова которых приводит FT, позиция президента Франции будет «доминировать» на саммите. В то же время против выпуска совместных оборонных облигаций категорически выступает Германия, отмечает газета.

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Эмманюэль Макрон

Очередной саммит ЕС пройдет в Брюсселе 21–22 марта. На нем планируется обсудить дальнейшую поддержку Украины, безопасность и оборону, а также ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы, говорится на сайте Еврокомиссии. В мероприятии примет участие генсек ООН Антониу Гутерриш.

В рамках дискуссии об обороне лидеры стран сообщества намерены обсудить повышение оборонной готовности, укрепление оборонно-технологической и промышленной базы ЕС. Также будет затронут вопрос
о дальнейших шагах по повышению устойчивости и конкурентоспособности оборонной промышленности Евросоюза.

В середине марта The Telegraph сообщила со ссылкой на многочисленные источники в Елисейском дворце и бундестаге, что Макрон ужесточил риторику по конфликту на Украине из-за стремления вернуть Франции статус доминирующей силы в Евросоюзе.

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По словам близкого к президенту источника, Париж и Берлин заключили джентльменское соглашение о сотрудничестве, которое предусматривало разделение: Германия берет на себя экономическое лидерство в Европе, а Франция — стратегическое лидерство.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у Москвы нет причин воевать с НАТО. Однако появление военных альянса на Украине сделает конфликт неизбежным, предупреждали в Кремле. По мнению Путина, подобное столкновение способно положить начало третьей мировой войне.

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Эмманюэль Макрон Франция саммит ЕС оборонные расходы
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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