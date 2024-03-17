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Военная операция на Украине ,  
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Telegraph объяснила превращение Макрона «из голубя в ястреба» по Украине

Telegrah: Макрон сменил тон по Украине из-за желания поднять престиж Франции
Сюжет
Военная операция на Украине
Макрон ужесточил риторику по конфликту России и Украины, это связано со стремлением укрепить престиж Франции, выяснила The Telegraph. По ее данным, Париж считает Берлин нарушившим джентльменское соглашение о лидерстве в Европе
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Неожиданные заявления французского президента Эмманюэля Макрона о конфликте России и Украине связаны с его стремлением вернуть статус доминирующей силы в Евросоюзе и внутриполитическими причинами, пишет The Telegraph со ссылкой на многочисленные источники в Елисейском дворце и Бундестаге. Газета описывает смену тональности фразой «из голубя в ястребы».

Эти причины берут свое начало в конкуренции между Германией и Францией. Как пояснил близкий к Макрону источник, Берлин нарушил джентльменское соглашение между странами, которое было основной франко-немецкого сотрудничества. Речь идет о разделении: Германия берет на себя экономическое лидерство в Европе, а Франция — стратегическое лидерство.

«Границы сейчас размыты, и предпринимаются попытки вторгнуться во владения друг друга», — пояснил источник и отметил, что Макрон намерен вернуть Франции роль европейского стратегического лидера по Украине, из-за чего Европа сейчас «находится в разгаре настоящей франко-германской дуэли».

Недовольство Парижа связано с определенными действиями Берлина, объясняет газета, которые «взъерошили перья французов». В последнее время власти Германии не раз отмечали, что Берлин на втором месте после Вашингтона по объемам военных поставок Киеву, немецкий канцлер Олаф Шольц даже выступал с требованием от союзников активизировать «недостаточные» усилия по помощи Украине, кроме того, ФРГ возглавила проект европейской противоракетной обороны с использованием американских и израильских технологий, к которому Париж демонстративно не присоединился.

Макрон не исключил проведение наземной операции против российских войск
Политика
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В конце февраля Макрон допустил, что западные страны однажды отправят вооруженные силы на Украину. Как рассказали французские источники издания, за два дня до своей речи президент Франции предупредил о своих планах канцлера Германии, что не помешало тому «притвориться удивленным» и сразу исключить такой сценарий. Большинство западных стран также не поддержали инициативу.

По словам французских источников, Макрон был в курсе, что консенсуса по этому вопросу нет, а Германия будет против такой задумки. Однако он все равно заявил об этом, что подсветило напряженные отношения между двумя наиболее влиятельными лидерами ЕС. «У него есть склонность к нарушениям», — оценил близкий к Макрону собеседник газеты.

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Кроме того, в необходимости ужесточить риторику Макрона убедили негативные тенденции, складывающиеся для украинской армии в последнее время. Его слова были направлены на то, чтобы ободрить украинцев, укрепить решимость Европы и исключить вариант, в котором Франция выглядела бы уставшей от помощи Украине. По словам собеседников, Макрон также хотел внести «стратегическую двусмысленность» в отношения с Россией, чтобы заставить Москву сомневаться в планах Европы, а не считать Украину побежденной.

Другой причиной стали президентские амбиции Марин Ле Пен и перспективы победы ее партии «Национальное объединение» над партией Макрона на выборах в Европарламент этим летом. Как пояснил близкий к президенту источник, его давно критикуют «за двусмысленность в отношении Москвы», а резкими высказываниями он ясно прояснил свою позицию, «даже если это означало, что придется сильно раскачать лодку».

Франция предложит России прекратить огонь на Олимпиаду
Политика
Фото:Oleksandr Ratushniak / Reuters

«То, что Россия противник для Франции, — да, это очевидно, собственно, потому что Франция уже втянута в войну на Украине, она косвенно принимает участие в этой войне», — рассказал представитель российского президента Дмитрий Песков.

С его слов, Кремль отслеживает заявления Макрона о конфликте на Украине, а слова французского лидера говорят, что Париж «не прочь повысить степень своей вовлеченности».

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Франция Эмманюэль Макрон Украина Германия Олаф Шольц
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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