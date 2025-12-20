 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Reuters раскрыл доклады разведки США о намерениях Путина по Украине

Reuters: разведка США считает, что Россия стремится контролировать всю Украину
Разведка США считает, что Путин хочет «захватить всю Украину» и сделать европейскую часть бывшего СССР российской территорией, говорят источники Reuters. России «ничего чужого» не нужно, но свое она не отдаст, говорил Путин
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Американская разведка считает, что президент России Владимир Путин хочет «захватить всю Украину» и сделать европейскую часть бывшего СССР российской территорией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с разведданными.

Соответствующие предупреждения, как говорят собеседники Reuters, содержатся в докладах американских разведслужб. По словам одного из источников, самое последнее из этих сообщений датируется концом сентября.

WSJ назвала пять препятствий для мира между Россией и Украиной
Политика
Фото: Александр Река / ТАСС

Похожих оценок придерживаются службы безопасности Великобритании и других европейских стран, утверждают источники. «Команда президента [США Дональда Трампа] добилась огромного прогресса в деле прекращения войны», — сказал представитель Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать доклады американской разведки.

О том, что Россия «хочет всю Украину», президент США Дональд Трамп заявил в мае. На вопрос об уступках он ответил, что «России придется отказаться от всей Украины». Журналистка переспросила политика, идет ли речь обо всей территории Украины. Трамп ответил: «России не нужен тот кусок, который у них есть сейчас; Россия хочет всю Украину». «И если бы не я, они бы продолжали», — убежден он.

Госсекретарь США Марко Рубио несколько дней назад также не исключил, что Россия, вероятно, стремится взять под контроль всю территорию Украины. Он отметил, что на столе у переговорщиков есть предложения, которые позволяют остановить военный конфликт на нынешней линии соприкосновения. «К ним относятся значительные части украинской территории, включая Крым, который они контролируют с 2014 года. И русские продолжают отказываться. И поэтому <…> начинаешь задумываться, может быть, этот парень хочет всю страну», — сказал госсекретарь.

Какие противоречия надо разрешить на консультациях России и США в Майами
Политика
Джаред Кушнер,&nbsp;Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф

Путин говорил, что России «ничего чужого» не нужно, но свое она не отдаст. Он подчеркивал, что страна не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании «реалий, которые сложились на земле». В числе условий прекращения боевых действий российский президент называл полный вывод украинских войск из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей.

«Я много раз говорил, что считаю русский и украинский народы одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша», — сказал Путин в июне, уточнив, что Россия исходит из реалий, которые складываются на земле.

В Кремле называют территориальный вопрос одним из ключевых для Москвы. По словам помощника президента Юрия Ушакова, «какой бы расклад ни был», Донбасс — это территория России, и «если не переговорным путем, то военным эта территория перейдет под полный контроль Российской Федерации». Он подчеркивал, что прекращение огня возможно только после того, как Киев выведет из региона свои войска. Вопрос о статусе Крыма Москва также считает закрытым.

Российские власти не раз отрицали намерение воевать со странами НАТО или Европы. Путин подчеркивал, что западные правительства нагнетают ситуацию, чтобы представить Россию в образе врага и «прикрыть ошибки, которые системно совершались» много лет в сфере экономики и социальной политики. Вместе с тем, по его словам, если европейские страны начнут войну — Россия готова «прямо сейчас».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Путин США разведка доклад Украина
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

