Мирный план по Украине⁠,
0

WSJ назвала пять препятствий для мира между Россией и Украиной

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Хотя США предложили обновленный план урегулирования, стороны конфликта расходятся по ряду вопросов — от территорий до статуса НАТО и контроля над ЗАЭС

Хотя обсуждения плана мирного урегулирования Россией и Украиной идут несколько недель, а проект, предложенный Соединенными Штатами, был доработан, до окончательного соглашения еще далеко, поскольку стороны расходятся по ряду принципиальных вопросов, пишет The Wall Street Journal.

Издание называет пять ключевых препятствий для достижения мира:

  • вопрос территорий

Россия настаивает на том, чтобы Украина вывела войска из Донбасса, а Киев отказывается уступать территории, называяэто нарушением Конституции. В то же время США оказывают давление на Украину, добиваясь, чтоюы чтобы она выполнила требование России ради скорейшего прекращения конфлита. Российский президент Владимир Путин на этой неделе заявил, что в случае отказа от диалога "Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем".

  • отказ Украины от стремления в НАТО

Хотя Киев признал, что план США не предполагает присоединения Украины к военному альянсу, президент Владимир Зеленский отверг требования о том, чтобы страна отказалась от стремления присоединиться к блоку в будущем, указав, что любые изменения Конституции по этому вопросу должны решать граждане Украины, а не внешние игроки. Россия выступает против присоединения Украины к НАТО, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус соседней страны входит в число условий урегулирования, которые озвучивал Путин.

От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане США по Украине
Политика
Фото:Александр Казаков / Reuters

  • численность украинской армии

Первоначально США предложили сократить численность ВСУ до 600 тыс. человек, Украина и европейские страны призвали повысить лимит до 800 тыс. (по словам Зеленского, к началу 2025 года в ВСУ служили 880 тыс. солдат и офицеров). Киев настаивает, что самостоятельное определение структуры и размера вооруженных сил - его суверенное право. В российском меморандуме об урегулировании, который Москва передала Киеву на переговорах в Стамбуле летом, есть пункт об установлении предельной численности ВСУ.

  • статус русского языка на Украине

Москва стремится вернуть русский язык в украинские медиапространство и образование после окончания конфликта. Пункт о признании русского официальным государственным языком на Украине был в первоначальном варианте плана США. Киев заявляет, что ограничение работы российских СМИ необходимо для "пресечения дезинформации и пропаганды насилия". Согласно опросам, на которые ссылается NYT, около 32% украинцев говорят дома по-русски или по-русски и по-украински, при этом 58% респондентов считают, что русский язык больше не должен преподаваться в украинских школах (по сравнению с 8% в 2019 году).

  • контроль над Запорожской АЭС

Киев критикует предложение США о разделении управления над крупнейшей в Европе атомной станцией между Россией и Украиной, указывая на отсутствие договоренностей по ряду вопросов, в том числе обеспечении безопасности объекта. Путин заявлял, что Москва не исключает сотрудничества с Вашингтоном в вопросах безопасности и эксплуатации АЭС. В то же время в российском МИДе отмечали, что в мире нет примеров совместного использования атомных электростанций.

Первоначальный план США включал 28 пунктов, The Wall Street Journal писала, что, работая над ним, в Вашигтоне консультировались со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Впоследствии документ сократили до 20 пунктов, Зеленский говорил, что из него убрали  все «откровенно антиукраинские» положения.

Новая версия обсуждалась на переговорах Украины, США и стран Европы в Берлине 14-15 декабря. Кремль сообщал, что Россия готовит контакты с США, чтобы ознакомиться с обновленным документом. Politico и Axios писали о предстоящих переговорах Дмитриева со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером в Майами в эти выходные.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Военная операция на Украине Украина урегулирование мирный план

