 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Кремле рассказали, как могут заменить российские войска в Донбассе

Ушаков: в Донбассе вместо войск России или Украины может остаться Росгвардия
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

На Донбассе, возможно, в перспективе не будет ни российских, ни украинских войск, но останутся Росгвардия и российская полиция для соблюдения порядка. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков «Коммерсанту».

"Вполне возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», - сказал помощник российского президента.

При этом он подчеркнул, что прекращение огня на Украине может быть достигнуто только после вывода ВСУ из Донбасса. Он добавил, что регион рано или поздно перейдет под полный контроль России.

В Киеве опровергли сообщение о согласии на буферную зону в Донбассе
Политика
Владимир Зеленский

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных в 2022 году. Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Президент России Владимир Путин говорил, что этот регион — историческая российская территория и будет возвращен военным или иным путем.

Территориальный вопрос в контексте конфликта на Украине обсуждается несколько месяцев, США, ЕС и Киев предлагали разные варианты в рамках своих мирных планов. Украинские власти публично исключали возможность территориальных уступок, однако президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря допустил проведение референдума по вопросу о выводе войск из Донбасса.

Материал дополняется

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Юрий Ушаков Росгвардия Донбасс Украина ВСУ мирное урегулирование
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Материалы по теме
Politico узнало о желании США ухода Украины из Донбасса «так или иначе»
Политика
В Киеве опровергли сообщение о согласии на буферную зону в Донбассе
Политика
Ушаков ответил на слова Зеленского о референдуме по Донбассу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 14:20 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 14:20
Эксперты назвали самое доходное оборудование для майнинга биткоинов Крипто, 14:44
МИД Германии обвинил Россию в кибератаке во время выборов и вызвал посла Политика, 14:40
Орбан раскритиковал изменение правил голосования по изъятию активов в ЕС Политика, 14:35
Путин обсудил с Эрдоганом план ЕС о «грандиозном жульничестве» с активами Политика, 14:31
Конор Макгрегор женится в Ватикане на матери четырех своих детей Спорт, 14:29
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Число сбитых с начала суток на подлете к Москве дронов достигло 13 Политика, 14:27
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Названа дата премьеры новой модели Foton в России Авто, 14:21
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Юристы назвали иск ЦБ к Euroclear сигналом колеблющимся странам ЕС
РАДИО
 Финансы, 14:07
Начальник Генштаба Швеции заявил, что Европа «погрязла в жалости к себе» Политика, 14:06
Молодежные сборные России по волейболу допустили на турниры с 2026 года Спорт, 14:03
Продажи новостроек в России в 2025-м почти догонят показатель 2024 года Недвижимость, 14:01
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00