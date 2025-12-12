В Кремле рассказали, как могут заменить российские войска в Донбассе

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

На Донбассе, возможно, в перспективе не будет ни российских, ни украинских войск, но останутся Росгвардия и российская полиция для соблюдения порядка. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков «Коммерсанту».

"Вполне возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», - сказал помощник российского президента.

При этом он подчеркнул, что прекращение огня на Украине может быть достигнуто только после вывода ВСУ из Донбасса. Он добавил, что регион рано или поздно перейдет под полный контроль России.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных в 2022 году. Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Президент России Владимир Путин говорил, что этот регион — историческая российская территория и будет возвращен военным или иным путем.

Территориальный вопрос в контексте конфликта на Украине обсуждается несколько месяцев, США, ЕС и Киев предлагали разные варианты в рамках своих мирных планов. Украинские власти публично исключали возможность территориальных уступок, однако президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря допустил проведение референдума по вопросу о выводе войск из Донбасса.

Материал дополняется