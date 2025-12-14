Ушаков заявил, что Киев «железобетонно» не сможет вернуть Крым

По его словам, вероятность того, что у Украины не получится вернуть Крым и вступить в НАТО, составляет 1 000 000%. Насчет Крыма Ушаков уверен «железобетонно»

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не удастся исполнить свои мечты о Крыме и НАТО, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Ничего из этого у него не получится. Насчет Крыма — это железобетонно, 1 000 000%, что не получится. А насчет НАТО, я думаю, тоже 1 000 000%, что не получится», — сказал он.

Киев подал заявку на ускоренное вступление в НАТО в 2022 году. В декабре 2025-го генсек НАТО Марк Рютте заявил об отсутствии консенсуса в альянсе по поводу вступления Украины. Жесткую позицию против присоединения Киева занимает, в частности, Венгрия.

Ранее, 9 декабря, Зеленский признал, что Киеву не удается вернуть Крым и вступить в НАТО. Он также добавил, что российская сторона не согласится на вступление Украины в альянс.

Зеленский уже заявлял, что не готов жертвовать десятками тысяч жизней ради возвращения Крыма военным путем. В то же время он утверждал, что Киев не признает территории, утраченные после 2014 года, с юридической точки зрения.

Россия выступает против присоединения Украины к альянсу. В 2024 году президент России Владимир Путин заявил, что фиксация статуса Крыма является одним из условий для начала мирных переговоров.