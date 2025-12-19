Путин оценил риски конфликта России и Европы

Фото: news_kremlin / Telegram

Россия не собирается воевать с Европой, заявил президент России Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Он назвал чушью подобные опасения, транслируемые западными политиками и журналистами.

РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Ну что, мы собираемся нападать на Европу, что ли? Что это за чушь!» — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си.

Он отметил, что западные правительства нагнетают ситуацию, чтобы представить Россию в образе врага и «прикрыть ошибки, которые системно совершались» много лет в сфере экономики и социальной политики.

«Отвлекают внимание своего населения от своих собственных ошибок на внешний контур», — пояснил Путин. По его словам, объединяя и дополняя друг друга, «Россия и Европа процветали бы».

Общение граждан с президентом в формате прямой линии регулярно проходит в России с 2001 года. Оно не проводилось в 2004, 2012, 2020 и 2022 годах. С 2023 года Кремль объединил прямую линию президента с большой пресс-конференцией для журналистов, в том числе из недружественных стран. В этом году число обращений от граждан уже превысило показатели прошлого года и составило почти 2,6 млн.

Путин и прежде называл заявления о возможности «большой войны» между Россией и Западом далекими от реальности.

Так за два дня до прямой линии — 17 декабря — Путин на заседании коллегии Минобороны сказал: «Уже неоднократно говорил: это ложь, бред, просто бред».

Подобные допущения звучали в разных западных странах. Президент Сербии Александр Вучич утверждал, что к войне с Россией в Европе готовятся «все». Генсек НАТО Марк Рютте называл блок «следующей целью» России.