Путин оценил риски конфликта России и Европы
Россия не собирается воевать с Европой, заявил президент России Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Он назвал чушью подобные опасения, транслируемые западными политиками и журналистами.
РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.
«Ну что, мы собираемся нападать на Европу, что ли? Что это за чушь!» — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си.
Он отметил, что западные правительства нагнетают ситуацию, чтобы представить Россию в образе врага и «прикрыть ошибки, которые системно совершались» много лет в сфере экономики и социальной политики.
«Отвлекают внимание своего населения от своих собственных ошибок на внешний контур», — пояснил Путин. По его словам, объединяя и дополняя друг друга, «Россия и Европа процветали бы».
Общение граждан с президентом в формате прямой линии регулярно проходит в России с 2001 года. Оно не проводилось в 2004, 2012, 2020 и 2022 годах. С 2023 года Кремль объединил прямую линию президента с большой пресс-конференцией для журналистов, в том числе из недружественных стран. В этом году число обращений от граждан уже превысило показатели прошлого года и составило почти 2,6 млн.
Путин и прежде называл заявления о возможности «большой войны» между Россией и Западом далекими от реальности.
Так за два дня до прямой линии — 17 декабря — Путин на заседании коллегии Минобороны сказал: «Уже неоднократно говорил: это ложь, бред, просто бред».
Подобные допущения звучали в разных западных странах. Президент Сербии Александр Вучич утверждал, что к войне с Россией в Европе готовятся «все». Генсек НАТО Марк Рютте называл блок «следующей целью» России.
Читайте РБК в Telegram.
Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!
Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта
США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт
FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины
Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным
WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая
Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны