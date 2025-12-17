 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Рубио не исключил, что Россия «хочет всю» Украину

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
На переговорах обсуждаются предложения, которые позволяют остановить бои по линии фронта, но Россия «продолжает отказываться», заявил Рубио. Кремль указывал, что прекращение огня возможно только при выводе ВСУ из Донбасса
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Kevin Mohatt / Reuters)

Россия, вероятно, хочет взять под контроль всю территорию Украины, допустил госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с журналистом Vanity Fair Крисом Уипплом.

Уиппл пересказал беседу с Рубио, состоявшуюся в октябре. Тогда журналист поинтересовался у госсекретаря, разделяет ли он позицию президента Дональда Трампа о том, что «Россия хочет всю Украину».

Рубио в ответ заявил, что на столе у переговорщиков есть предложения, которые позволяют остановить военный конфликт на нынешней линии соприкосновения. «К ним относятся значительные части украинской территории, включая Крым, который они контролируют с 2014 года. И русские продолжают отказываться. И поэтому… начинаешь задумываться, может быть, этот парень хочет всю страну», — сказал госсекретарь.

Трамп ответил на вопрос о территориях фразой «они уже потеряли часть»
Политика
Дональд Трамп

Как отмечает Vanity Fair, в команде Трампа нет единого мнения относительно целей России. Глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс заявила изданию, что, по мнению экспертов, российская сторона «была бы довольна», если бы под ее контроль перешла часть территории Донбасса, которую Россия сейчас не контролирует. Однако Трамп, по словам Уайлс, в это не верит. «Дональд Трамп думает, что он [Путин] хочет всю страну», — сообщила она.

Трамп и сам выражал аналогичное мнение в минувшем мае. Позднее, после того как США провели несколько раундов переговоров с представителями России и Украины, американский лидер в ответ на вопрос, придется ли Киеву пойти на территориальные уступки, заявил: «Честно говоря, они уже потеряли часть территории».

Путин заявлял, что России «ничего чужого» не нужно, но свое она не отдаст. Он подчеркивал также, что Россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании «реалий, которые сложились на земле». В числе условий прекращения боевых действий российский президент называл полный вывод украинских войск Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей.

Зеленский раскрыл, что обсудят США и Украина после «фидбэка» от России
Политика
Владимир Зеленский

В Кремле называют территориальный вопрос одним из ключевых для Москвы. По словам помощника президента Юрия Ушакова, «какой бы расклад ни был», Донбасс — это территория России, и «если не переговорным путем, то военным эта территория перейдет под полный контроль Российской Федерации». Он подчеркивал, что прекращение огня возможно только после того, как Киев выведет оттуда свои войска.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал вопрос территориальных уступок болезненным и отмечал, что у Украины разные позиции с США. После переговоров с американской делегацией в Берлине он отказался выводить войска из Донбасса, настаивая на том, что отправной точкой в переговорах должна быть текущая линия фронта, передавали WSJ и Bloomberg, Также, по данным Politico, Украина не приняла предложение США по созданию в регионе «свободной экономической зоны».

