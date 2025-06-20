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ПМЭФ-2025 ,  
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Путин: русские и украинцы один народ, в этом смысле вся Украина наша

Сюжет
ПМЭФ-2025
Сюжет
Военная операция на Украине
Российский президент при этом отметил, что Россия исходит из реалий на земле
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

«Я много раз говорил, что считаю русский и украинский народы одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша», — сказал Путин и тут же уточнил, что Россия исходит из реалий, которые складываются на земле.

Так он ответил на вопрос, почему российские войска продвигаются за пределами территорий, включенных в состав России.

«Есть люди, и их немало, которые стремятся к независимости, и мы никогда не подвергаем сомнению право Украины на независимость. Но Украина стала суверенной на основании декларации, в которой говорилось, что это внеблоковое, нейтральное, безъядерное государство. И неплохо бы вернуться к этим ценностям», — заявил президент.

«У нас есть старинное правило: где ступает нога русского солдата, то наше. Но я не хочу, чтобы это выглядело милитаристски. Мы на каждом этапе предлагали тем, с кем были в контакте, остановиться лучше сейчас, потому что ситуация будет усугубляться и придется вести переговоры с худших позиций. Но мы все время слушали «нет-нет-нет», потому что те, кто руководствуется неоколониальными принципами, думали, что сейчас легко поживятся за счет России, уничтожат, раздавят. Именно поэтому бывший премьер-министр Борис Джонсон с подачи бывшей администрации США приехал на Украину и предложил не договариваться. Хотя я тогда был готов встречаться с действующим главой режима».

Ранее Путин заявил, что Россия «не добивается капитуляции Украины». «Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле», — сказал российский президент.

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Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
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