Какие противоречия надо разрешить на консультациях России и США в Майами Во Флориду также прибыли украинские и европейские делегации

На этих выходных в Майами должны пройти переговоры делегаций России и США об обновленном американском плане урегулирования на Украине. К каким компромиссам уже удалось прийти и в чем остались разногласия — в статье РБК

Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф (Фото: Кристина Кормилицына / Reuters)

На этих выходных в Майами ожидаются переговоры между представителями США и России, посвященные урегулированию украинского кризиса, сообщили Politico и Axios. Ожидается, что российскую делегацию возглавит спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, американцев будут представлять спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

В конце недели в Майами прибыла украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции. По данным журналиста Барака Равида, к ним также присоединятся министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джассим Аль Тани. Как утверждают источники Axios, трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией пока не планируется.

14 и 15 декабря американская и украинская делегации встретились в Берлине, к дискуссии там также подключились европейцы. По итогам консультаций Киев согласился на серию уступок, в частности исключение из Конституции республики пункта о ее вступлении в НАТО. Взамен республика рассчитывает получить от США и европейских союзников гарантии безопасности, подобные тем, что содержатся в статье 5 устава Североатлантического альянса (агрессия против одной страны НАТО расценивается как агрессия против всех). После переговоров в немецкой столице неназванный американский чиновник сообщил Sky News, Bloomberg и Politico, что решенными можно считать 90% вопросов мирного соглашения. Но, как признал президент Украины Владимир Зеленский, позиции Киева и Вашингтона все еще расходятся относительно обмена территориями. По информации The Wall Street Journal, украинский лидер не соглашается с пунктом о выводе украинских войск из Донбасса и создании там «демилитаризованной буферной зоны», настаивая, что отправной точкой в переговорах должна быть текущая линия соприкосновения. Вместе с тем, по информации The New York Times (NYT), в Берлине европейцы и американцы достигли соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 устава НАТО, договорившись, как именно будут защищать ее от возможных военных действий со стороны России.

Какие аспекты урегулирования планируется обсудить в Майами

По данным Axios и Politico, цель американской стороны — проинформировать российских представителей о достигнутом прогрессе в переговорах с украинской стороной и попытаться добиться согласия на обновленный план. Сначала он состоял из 28 пунктов, однако по итогам консультаций с европейцами и украинцами был значительно переработан и сокращен до 20 пунктов. 2 декабря Уиткофф и Кушнер в Москве представили президенту России Владимиру Путину промежуточную версию документа.

Представители администрации Трампа рассчитывают, что Россия согласится на предоставление западными странами гарантий безопасности для Украины и на ее будущее членство в Европейском союзе (ЕС), утверждает Politico. «Мы полагаем, что в окончательной сделке русские примут условия, обеспечивающие сильную и свободную Украину. Россия уже дала понять, что не возражает против вступления Украины в ЕС», — заявил журналистам неназванный американский чиновник.

По информации издания, США позиционируют свое текущее предложение о гарантиях безопасности как наиболее выгодное за все время — украинская сторона была «приятно удивлена» готовностью США ратифицировать в конгрессе соответствующий документ, чтобы он действовал и после окончания президентского срока Трампа. Однако в Вашингтоне предупреждают, что у нынешнего предложения есть срок годности. «Эти гарантии не будут на столе вечно. Они на столе прямо сейчас — при условии успешного завершения переговоров», — заявил источник Politico.

Согласно ст. 5 устава НАТО, нападение на одного члена альянса воспринимается как нападение на всех. В этом случае все члены организации обязуются помочь, применив вооруженную силу, если сочтут необходимым.

Американские чиновники утверждают, что за последние недели удалось согласовать большую часть противоречий, однако главное — статус подконтрольной ВСУ части Донбасса — так и остается неразрешенным. Выступая на расширенной коллегии Минобороны России на этой неделе, Путин заявил, что Россия предпочла бы устранить первопричины конфликта на Украине дипломатическим путем. «Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет последовательно решаться», — предупредил он. О желании завершить конфликт мирными средствами российский президент заявил и во время прямой линии 19 декабря.

По данным Reuters и AFP, Соединенные Штаты также настаивают, чтобы Украина вывела войска из Донбасса. Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил после консультаций в Берлине: США считают, что территориальные уступки со стороны Украины должны стать частью мирного соглашения. «Если есть гарантии [безопасности], то должны быть [территориальные] уступки. Такой путь видят американцы для склонения России к договоренности», — пояснил он.

В числе обсуждаемых компромиссов — предложение США (пока неокончательное) о совместном контроле России и Украины над Запорожской АЭС с распределением получаемой на ней электроэнергии между двумя странами, уточняет Politico.

Какие ожидания у Украины и ее европейских союзников

19 декабря Умеров подтвердил, что на встречу в Майами прибыли и европейцы, с которыми украинская делегация провела предварительные консультации. По информации Axios, европейскую сторону представили советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции. Сам Зеленский накануне консультаций в Майами также встречался с европейскими союзниками — 18 декабря он принял участие в итоговом саммите ЕС в Брюсселе, а на следующий день отправился в Варшаву, где впервые встретился с президентом Польши Каролем Навроцким.

Но итоги саммита ЕС в Брюсселе вряд ли можно назвать позитивными для Киева. Блоку не удалось согласовать схему финансирования Украины за счет замороженных российских активов. Из-за недовольства Бельгии, к которой позже присоединились другие страны ЕС, блок договорился лишь о предоставлении займа в размере €90 млрд за счет общего бюджета союза. Венгрия, Чехия и Словакия отказались от участия в этой схеме.

В преддверии саммита Politico утверждало, что представители администрации США оказывали давление на дружественные европейские правительства (к которым относятся лидеры этих трех стран ЕС) с целью добиться отклонения плана использовать российские активы для финансирования Украины. Но, по информации Financial Times, ключевую роль в отказе от этой идеи сыграли премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон. Источник издания отметил, что сложность предложенной схемы напугала даже тех руководителей стран ЕС, которые поддерживали идею.

Как бы то ни было, Зеленский выразил благодарность европейским союзникам. «Важно, что российские активы остаются обездвиженными и что Украина получила финансовую гарантию безопасности на ближайшие годы. Спасибо за результат и единство», — отметил он в соцсетях. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк позже написал в Telegram, что выделенного Европой кредита на €90 млрд недостаточно для финансирования на ближайшие два года. По его данным, Международный валютный фонд считает, что республике потребуется около $137 млрд для финансирования военных расходов и социальных выплат.

Примечательно, что по итогам саммита были выпущены два отдельных коммюнике — под документом, посвященном Украине, подписались только 25 из 27 лидеров стран союза. Один из его пунктов содержит обязательство ЕС предоставить стране гарантии безопасности. «ЕС и государства-члены готовы внести свой вклад в обеспечение надежных и заслуживающих доверия гарантий безопасности для Украины, в частности, с помощью инициатив «коалиции желающих» в сотрудничестве с Соединенными Штатами», — говорится в документе.

«Коалиция желающих» — объединение более чем 30 стран, главным образом европейских, которые разрабатывают гарантии безопасности для Украины на случай достижения перемирия. Ее инициаторами в конце прошлого года выступили президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Они же выдвинули идею отправки европейского контингента на Украину для контроля за режимом прекращения огня. Но до сих пор европейцам не удавалось достичь единства в этом вопросе, как и добиться от США готовности оказать им поддержку.

По итогам переговоров в Берлине было обнародовано совместное заявление европейских лидеров, в котором частично раскрывается суть договоренностей с США о гарантиях для Киева. В частности, страны ЕС и Великобритания намерены оказывать поддержку Украине в создании вооруженных сил, численность которых не будет превышать в мирное время 800 тыс. человек. Кроме того, Европа решила возглавить так называемые многонациональные силы на территории республики с целью обеспечить исполнение потенциального мирного соглашения. В миссии будут принимать участие заинтересованные страны «коалиции желающих» при поддержке США. Предполагается, что эта мера будет способствовать «восстановлению украинских вооруженных сил, обеспечению безопасности украинского воздушного пространства и поддержанию безопасности на море, в том числе путем проведения операций на территории Украины».

По информации NYT, европейцы и американцы условились, что европейский контингент будет базироваться на западе Украины, вдали от линии прекращения огня, а США будут предоставлять миссии разведывательную информацию. Огласить точный список ее участниц от Европы собеседники издания отказались. В сентябре Макрон сообщил, что 26 стран коалиции заявили о готовности отправить войска на Украину или выделить средства для поддержки этой миссии и обеспечения безопасности страны на море и в небе. Отправлять своих военных на Украину по-прежнему публично отказываются Венгрия и Польша.

В Москве неоднократно выступали против размещения западных войск на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров пояснил, что «появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами, ничего в этом плане не меняет». 17 декабря Дмитрий Песков повторил, что позиция России «хорошо известна» и «абсолютно последовательна», однако добавил: «Опять же, это предмет для обсуждения».

Стоит также отметить, что после саммита в Брюсселе Макрон заявил о необходимости возобновить диалог с Россией, так как отсутствие прямого контакта с Москвой ограничивает возможности Европы влиять на процесс урегулирования. «Я считаю, что разговор с Владимиром Путиным снова станет полезным, в противном случае мы будем обсуждать [вопросы урегулирования] между собой и с переговорщиками, что не является оптимальным», — отметил он в пятницу.

Лавров, находившийся в этот день с визитом в Каире, заявил на пресс-конференции, что Россия не нуждается в участии европейцев как третьей стороны двустороннего диалога с США об урегулировании на Украине. «Лучше пусть не мешают», — сказал министр и высказал мнение, что европейцы осуществляют военное освоение украинской территории для создания угроз России.

Ранее Путин заявил, что после начала полномасштабных боевых действий на Украине «европейские подсвинки включились в работу администрации Байдена в надежде поживиться на развале России», но их попытки провалились. Нынешняя американская администрация, продолжил он, демонстрирует готовность вернуться к диалогу с Россией. «Надеюсь, то же самое произойдет и с Европой. Маловероятно, что это возможно с действующими политическими элитами», — заключил российский лидер.