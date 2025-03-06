Путин рассказал, какой мир устроит Россию
Россия не собирается никому уступать, заявил Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».
«Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны», — сказал Путин.
По его словам, России «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст.
Москве нужен такой вариант, «который обеспечивал бы стабильное развитие страны в условиях мира и безопасности», подчеркнул он.
Путин утверждал, что Россия готова пойти на «разумные компромиссы», но не на уступки и «размены». Россия не раз говорила, что готова к переговорам и компромиссам, но Киев отказался от них, заявлял он в ходе прямой линии в декабре.
Россия будет добиваться на мирных переговорах того, что ее устраивает и соответствует ее интересам, говорил президент в январе. По его словам, Москва готова вести переговоры с «кем угодно», если у Украины есть такое желание. «Но с точки зрения подписания документов здесь, конечно, юристы должны нам подтвердить легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти соглашения», — отмечал он. Окончательный вариант договора не может иметь «ни одного промаха, ни одной шероховатости», убежден глава государства.