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Военная операция на Украине ,  
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Путин рассказал, какой мир устроит Россию

Путин: России нужен такой вариант мира, который обеспечил бы ей спокойствие
Сюжет
Военная операция на Украине
России нужен такой вариант мира, который обеспечил бы ей спокойствие «на длительную историческую перспективу», заявил президент. Ей «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст, уверяет он
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия не собирается никому уступать, заявил Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

«Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны», — сказал Путин.

По его словам, России «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст.

Москве нужен такой вариант, «который обеспечивал бы стабильное развитие страны в условиях мира и безопасности», подчеркнул он.

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Фото:Jim LoScalzo / CNP / Global Look Press

Путин утверждал, что Россия готова пойти на «разумные компромиссы», но не на уступки и «размены». Россия не раз говорила, что готова к переговорам и компромиссам, но Киев отказался от них, заявлял он в ходе прямой линии в декабре.

Россия будет добиваться на мирных переговорах того, что ее устраивает и соответствует ее интересам, говорил президент в январе. По его словам, Москва готова вести переговоры с «кем угодно», если у Украины есть такое желание. «Но с точки зрения подписания документов здесь, конечно, юристы должны нам подтвердить легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти соглашения», — отмечал он. Окончательный вариант договора не может иметь «ни одного промаха, ни одной шероховатости», убежден глава государства.

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Елена Чернышова
Владимир Путин конфликт на Украине мирные переговоры
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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