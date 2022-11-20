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Эрдоган заявил о «бесконечной цене» для Европы из-за изоляции России

Эрдоган: Европа и Польша заплатят «бесконечную цену» из-за изоляции России
Европейские страны вместе с Польшей все больше сталкиваются с «бесконечными» издержками изоляции России, считает Эрдоган. Кремль отвергает суждения об изоляции страны, Путин отмечал, что «жестко изолировать» невозможно никого
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Западные страны понесут большие издержки из-за изолирования России, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала «Россия 1».

«Цена будет бесконечной. И эту цену все больше платит Европа, а вместе с ней и Польша», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).

К изоляции России лидеры западных стран стали призывать после ввода российских войск на Украину. В начале ноября Эстония, Литва и Латвия приняли резолюцию о поддержке Украины и необходимости изоляции России от европейского сообщества. Полностью изолировать Россию невозможно, следует найти способ, «как общаться и вести дела» с ней, отмечал эстонский президент Алар Карис. Он не исключил, что на поиск этого пути уйдут десятилетия.

В Госдепартаменте США полагают, что Россия ощущает себя изгоем на международной арене. «У нее нет иллюзий на этот счет к этому моменту», — заявил представитель ведомства Нед Прайс, отметив «широкий консенсус» в G20 по действиям Москвы на Украине. Немецкий канцлер Олаф Шольц не стал оценивать степень изоляции России, призвав поддерживать диалог со всеми.

Кремль отверг суждение об изоляции России, назвав его в корне неверным, с этим тезисом не согласились и в МИДе. Представитель министерства Мария Захарова в сентябре иронично сообщила, что «изоляция так и не пришла», хотя ее России ожидала «с десятком друзей» (всего в Генассамблею ООН входят 193 государства).

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Президент России Владимир Путин считает, что Запад пытается «отменить» Россию, однако полностью изолировать страну не удастся, уверен он, заверив, что планов по самоизоляции от мира у государства также нет. «Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно», — добавил Путин.

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изоляция Реджеп Тайип Эрдоган Турция изоляция России Польша
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