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Кремль назвал в корне неверным суждение Белого дома об изоляции России

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press )

Москва не согласна с заявлениями США об изоляции России и считает такую оценку в корне неверной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков «РИА Новости».

20 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что визит президента России Владимира Путина в Иран демонстрирует, насколько Москва стала изолирована, поскольку была вынуждена обратиться за помощью к Тегерану.

С этим утверждением не согласились в российском МИДе. Его представитель Мария Захарова указала, что подобными заявлениями США показывают отсутствие логики. «Изоляция, как и логика: либо есть, либо нет. На сегодняшний день отсутствуют обе: изоляция Москвы и логика Вашингтона», — написала она в Telegram-канале.

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В Тегеране Путин был 19 июля. Там он принял участие в переговорах в астанинском формате по урегулированию конфликта в Сирии, а также провел личные встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В беседе с Раиси российский президент отметил, что отношения России и Ирана развиваются хорошими темпами и рекордно растет товарооборот между странами. С Эрдоганом Путин говорил о поставках зерна из России и Украины — Турция взяла на себя посредническую роль в этом вопросе.

Визит в Тегеран был для Путина третьим зарубежным по счету с момента начала спецоперации на Украине, в конце июня российский президент посетил Душанбе и Ашхабад. Песков 20 июля отметил, что осенью планируется еще несколько визитов главы государства в другие страны.

Теги
Дмитрий Песков США изоляция России Владимир Путин Иран Белый дом
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