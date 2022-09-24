Захарова исключила изоляцию России, упомянув о «десятке друзей» на ГА ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская делегация на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН «ждала с десятком друзей» наступления изоляции, но этого не произошло.

«Главы МИД России и ОАЭ в Нью-Йорке. Сегодня изоляция была особенно тягостной. Мы ее ждали с десятком наших друзей и коллег, а она так и не пришла», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

К этому посту она также прикрепила четыре фотографии, на которых министр иностранных дел России Сергей Лавров жмет руку главе МИД ОАЭ Абдулле ибн Заид Аль Нахайяну.

В пресс-службе российского внешнеполитического ведомства сообщили, что 23 сентября главы МИД России и ОАЭ провели беседу, в ходе которой обсудили развитие двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах.

Российская делегация во главе с Лавровым находится в Нью-Йорке, где участвует в 77-й сессии Генассамблеи ООН. Мероприятие началось 20 сентября и продлится до 26 сентября. Российские дипломаты долго не могли получить визы, в том числе из-за санкций США, однако, за неделю до сессии, 13 сентября, визы все-таки выдали.

Согласно пресс-службе МИДа, в Нью-Йорке Лаврову уже удалось провести беседы с представителями Мали, Судана, Экваториальной Гвинеи, Кубы, Эритреи, Сирии, Сербии, Лаоса, Иордании, Никарагуа, Эфиопии, Мексики, Венгрии и Индонезии, а также с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

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О том, что Россия находится в изоляции от других стран из-за боевых действий на Украине, неоднократно говорили представители западных стран. Например, 20 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что визит президента России Владимира Путина в Иран демонстрирует, насколько Москва стала изолирована, поскольку была вынуждена обратиться за помощью к Тегерану. Представитель Госдепартамента Нэд Прайс отмечал, что Россия стала изгоем на международной арене.