Прибалтийские страны заявили о необходимости изолировать Россию от Европы

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Страны Балтийской ассамблеи (Латвия, Литва, Эстония) приняли резолюцию о поддержке Украины и необходимости изоляции России от Европы. Документ размещен на сайте ассамблеи.

«[Ассамблея] подчеркивает огромную необходимость объединения стран Балтии для поддержки Украины, изоляции Российской Федерации от европейского сообщества и противодействия совместным вызовам и угрозам», — говорится в резолюции.

В документе также указано, что прибалтийские страны настаивают на необходимости возмещения Москвой причиненного соседней стране ущерба и финансирования ее восстановления. Кроме того, ассамблея поддержала европейские устремления Киева.

Российская сторона не раз заявляла, что Запад пытается изолировать ее, но безуспешно. В сентябре после Генеральной Ассамблеи ООН Москва заявила, что ждала изоляцию «с десятком наших друзей и коллег, а она так и не пришла». Страны-друзья не были перечислены, но во время ГА министр иностранных дел Сергей Лавров встречался с представителями Мали, Судана, Экваториальной Гвинеи, Кубы, Эритреи, Сирии и др. государств.



В Кремле отмечали, что Россия сама не стремится к изоляции. В Совете безопасности страны обещали, что не будут закрывать «окно в Европу», но и не допустят, чтобы через него прошло что-то вредное для страны.