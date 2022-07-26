Представитель Госдепа счел, что Россия осознает себя изгоем

Россия осознает, что находится в изоляции из-за военных действий на Украине, заявил представитель Госдепа. Руководство России пытается пресечь недовольство страной, однако страны с сильнейшей экономикой осуждают их действия

Российские власти понимают, что страна стала изгоем на международной арене, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге. Трансляция шла на YouTube.

«Становится ясно, что Россия осознает, что ее действия приводят к тому, что она становятся изгоем, у нее нет иллюзий на этот счет к этому моменту», — сказал Прайс в ответ на вопрос журналиста о том, как Белый дом понимает изоляцию России.

Он добавил, что во время саммита глав МИД страны G20 показали «широкий консенсус» насчет того, что России нужно осудить за действия на Украине и провокацию продовольственного кризиса в мире.

Тогда журналист указал на то, что министр иностранных дел России Сергей Лавров ездил в турне по Африке, министр обороны Сергей Шойгу присутствовал на подписании соглашения по вывозу зерна в Турции, а президент Владимир Путин был в Иране. Он снова спросил, так ли США видят изоляцию России?

Представитель Госдепа отметил, что Лавров пытается взаимодействовать со странами, чтобы пресечь недовольство Россией. Между тем, он объяснил, что США мало волнует, где бывают российские представители. Важнее то, что Россия услышала от стран G20 и ООН сигнал о потерях, которые ее руководство несет из-за военных действий на Украине.

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В середине июля в Индонезии прошла встреча глав МИД стран G20. Министр от принимающей страны Ретно Марсуди сообщила, что страны G7 отказались направлять представителей на приветственный ужин из-за присутствия Лаврова, передавал Reuters. Делегаты западных стран избегали совместных фотографий с российским министром, писал Kyodo. Организаторы отменили традиционную групповую фотографию.Лавров заявил, что не приглашал никого фотографироваться.

Позже госсекретарь США Энтони Блинкен указал на то, что Россия оказалась в изоляции на саммите G20. Представитель МИД Мария Захарова тогда сказала, что он «сочиняет небылицы».

После поездки Путина в Иран 19 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что его визит показывает степень изоляции Путина и России. Он отметил, что Россия обратилась за помощью к Ирану (до военных действий на Украине страна находилась на первом месте по числу санкций, затем ее обогнала Россия. — РБК).

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не согласна с заявлениями США об изоляции России и считает такую оценку в корне неверной.