Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 58,67 (+0,91) Инвестиции, 25 июл, 16:28
Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 57,78 (+0,39) Инвестиции, 25 июл, 16:28
Умерла писательница и журналистка Татьяна Москвина Общество, 02:22
Трасс призвала избежать совершенные с Россией «ошибки» в отношениях с КНР Политика, 01:38
Представитель Госдепа счел, что Россия осознает себя изгоем Политика, 01:38
Трасс заявила, что не готова к вовлечению Британии в конфликт на Украине Политика, 01:12
Москва пока исключила введение виз для украинцев Политика, 01:06
Умер лауреат Нобелевской премии мира Дэвид Тримбл Общество, 01:06
Байден заявил о намерении выйти из самоизоляции к концу недели Политика, 00:36
Киев сообщил о скачке давления в газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород Политика, 00:28
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Победительницей «Мисс Россия-2022» стала Анна Линникова из Оренбурга Общество, 00:16
Россия вошла в число лидеров по числу скачиваний VPN-сервисов Технологии и медиа, 00:00
Власти ФРГ не увидели технических причин для сокращения поставок газа Политика, 25 июл, 23:57
АТР запланировала впервые в истории провести «Мастерс» на траве Спорт, 25 июл, 23:43
Эрдоган назвал неподобающим отношение западных политиков к Путину Политика, 25 июл, 23:40
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 25 июл, 23:39
Военная операция на Украине ,  
0 

Представитель Госдепа счел, что Россия осознает себя изгоем

Представитель Госдепа Прайс заявил, что Россия осознает себя изгоем
Россия осознает, что находится в изоляции из-за военных действий на Украине, заявил представитель Госдепа. Руководство России пытается пресечь недовольство страной, однако страны с сильнейшей экономикой осуждают их действия

Российские власти понимают, что страна стала изгоем на международной арене, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге. Трансляция шла на YouTube.

«Становится ясно, что Россия осознает, что ее действия приводят к тому, что она становятся изгоем, у нее нет иллюзий на этот счет к этому моменту», — сказал Прайс в ответ на вопрос журналиста о том, как Белый дом понимает изоляцию России.

Он добавил, что во время саммита глав МИД страны G20 показали «широкий консенсус» насчет того, что России нужно осудить за действия на Украине и провокацию продовольственного кризиса в мире.

Лавров назвал одержимостью требования Запада не фотографироваться с ним
Политика
Сергей Лавров

Тогда журналист указал на то, что министр иностранных дел России Сергей Лавров ездил в турне по Африке, министр обороны Сергей Шойгу присутствовал на подписании соглашения по вывозу зерна в Турции, а президент Владимир Путин был в Иране. Он снова спросил, так ли США видят изоляцию России?

Представитель Госдепа отметил, что Лавров пытается взаимодействовать со странами, чтобы пресечь недовольство Россией. Между тем, он объяснил, что США мало волнует, где бывают российские представители. Важнее то, что Россия услышала от стран G20 и ООН сигнал о потерях, которые ее руководство несет из-за военных действий на Украине.

В Белом доме сравнили визит Путина в Иран с изоляцией
Политика
Фото:Alex Wong / Getty Images North America

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images 5 трлн руб. выпадающих доходов: в каком настроении находится сфера услуг
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики
Статьи
Pro
Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images До 600 тыс. руб.: как нанимают и сколько платят айтишникам в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Какие риски для России несет углубление экономических связей с Китаем
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно
Инструкции
Pro
Ликвидировать или оставить: что происходит с трастами россиян в Европе
Статьи

В середине июля в Индонезии прошла встреча глав МИД стран G20. Министр от принимающей страны Ретно Марсуди сообщила, что страны G7 отказались направлять представителей на приветственный ужин из-за присутствия Лаврова, передавал Reuters. Делегаты западных стран избегали совместных фотографий с российским министром, писал Kyodo. Организаторы отменили традиционную групповую фотографию.Лавров заявил, что не приглашал никого фотографироваться.

Позже госсекретарь США Энтони Блинкен указал на то, что Россия оказалась в изоляции на саммите G20. Представитель МИД Мария Захарова тогда сказала, что он «сочиняет небылицы».

Кремль назвал в корне неверным суждение Белого дома об изоляции России
Политика
Дмитрий Песков

После поездки Путина в Иран 19 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что его визит показывает степень изоляции Путина и России. Он отметил, что Россия обратилась за помощью к Ирану (до военных действий на Украине страна находилась на первом месте по числу санкций, затем ее обогнала Россия. — РБК).

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не согласна с заявлениями США об изоляции России и считает такую оценку в корне неверной.

Авторы
Теги
Жанна Антохина
Госдепартамент США Россия изоляция G20 Украина
Материалы по теме
Захарова назвала «небылицами» слова Блинкена об изоляции России на G20
Политика
В Белом доме сравнили визит Путина в Иран с изоляцией
Политика
Песков исключил возможность изоляции России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter