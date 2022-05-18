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Президент Эстонии назвал невозможным полную изоляцию России

Москва экономически изолирована больше, чем когда-либо, однако у нее остаются партнеры, в том числе Китай и Индия, пояснил эстонский президент Алар Карис
Фото: Алар Карис (Фото: Ints Kalnins / Reuters)
Фото: Алар Карис (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Запад не сможет полностью изолировать Россию, даже если на это уйдут десятилетия. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью журналу Newsweek. По его словам, Москва экономически изолирована больше, чем когда-либо, хотя у нее все еще есть ключевые торговые партнеры за пределами Запада, включая Китай и Индию.

При этом глава государства отметил, что важно поддерживать диалог с Россией.

«Конечно, мы не сможем полностью изолировать Россию. Нам нужно найти способ, как общаться с Россией и вести с ней дела. Но на это нужно время, на это могут уйти десятилетия», — сказал он.

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Президент России Владимир Путин в апреле заявил, что Россия не собирается закрываться от мира, другие государства также не смогут заставить ее это сделать. «Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно», — сказал он.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также заявлял, что страны Запада, вводя антироссийские санкции из-за военной операции на Украине, не смогут изолировать Россию, потому что «мир слишком большой». При отказе США, Евросоюза и союзников от отношений с Россией, в том числе от экономических, для Москвы сохраняются определенные каналы диалога, добавил он.

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Роман Котерев
Россия изоляция Эстония
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