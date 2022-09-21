Макрон пообещал России изоляцию после мобилизации

Решение о мобилизации президент Франции счел ведущим к дальнейшей изоляции России

Эмманюэль Макрон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Решение Владимира Путина о частичной мобилизации резервистов «ведет к дальнейшей изоляции России», заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает BFM.tv.

Макрон призвал все страны «оказать максимальное давление на Владимира Путина, чтобы он положил конец этой бессмысленной войне».

Во время выступления на сессии Генассамблеи Макрон обвинил Россию в новом «империализме». «То, что мы наблюдаем с 24 февраля, — это возвращение к эпохе империализма и колоний», — заявлял он.

По мнению Макрона, «современный империализм не является европейским или западным» и принимает форму «гибридной войны, которая использует цены на энергоресурсы, продовольственную безопасность, ядерную безопасность, доступ к информации и перемещения населения» в качестве оружия.

Президент Франции обвинил страны, оставшиеся нейтральными по отношению к конфликту на Украине, в «имитации борьбы» и «поддержке нового империализма».

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам утром 21 сентября и объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Как следует из указа, будут мобилизованы 300 тыс. человек, состоящих в резерве вооруженных сил: отслуживших, имеющих боевой опыт и владеющих требуемыми Минобороны военно-учетными специальностями, объяснял Сергей Шойгу.

В выступлении Владимир Путин также подчеркнул, что Россия готова «использовать все средства» для защиты своих интересов, напомнив о наличии у страны ядерного арсенала. «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — заявил он.