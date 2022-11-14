Шольц заявил о важности дискуссий на саммите G20 после вопроса об изоляции России

Шольц в ответ на вопрос об изоляции России призвал к диалогу со всеми

Олаф Шольц (Фото: Kay Nietfeld / Global Look Press)

Дискуссию в рамках саммита G20 важно вести со всеми участниками, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в рамках мероприятия, трансляцию вел телеканал Phoenix.

Шольца спросили, «насколько изолирована Россия на этом саммите и какие страны ее по-прежнему поддерживают».

«Важно, чтобы здесь обсуждение велось совместно», — ответил он (цитата по «РИА Новости»).

В «Большую двадцатку» входят страны, где в совокупности проживает большая часть населения мира, на них приходится большая часть мирового производства. Соглашения, которых страны достигают на саммите, как и дискуссии, необходимы, чтобы «дальше все было лучше, чем сейчас», считает канцлер.

Россия как член G20 участвует в саммите, который должен пройти на Бали в Индонезии 15–16 ноября. Москву представляет министр иностранных дел Сергей Лавров, президент России Владимир Путин решил не ехать на саммит. Шольц ранее заявил, что было бы хорошо, если бы Путин прибыл на мероприятие. В таком случае российскому президенту пришлось бы «столкнуться со всеми вопросами и всей критикой, которая была бы сформулирована многими странами мира», сказал он. Шольц допустил, что Путин отказался от визита на Бали по этой причине.

В Кремле говорили, что «обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в Российской Федерации», отмечая, что Лавров общается с большим кругом участников саммита, а у остальных есть возможность диалога с Россией на высоком уровне, если они проявят соответствующее желание.

Политики западных стран не раз говорили, что Россия оказалась в международной изоляции после начала спецоперации на Украине. Такое мнение высказывал, в частности, представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Он называл Россию «изгоем» на международной арене и утверждал, что власти страны это осознают. Изолировать Россию от Европы призывали Латвия, Литва и Эстония.

Российские официальные лица исключали возможность изолировать Москву. Еще до начала спецоперации ее отвергал глава МИДа Сергей Лавров, такого же мнения придерживаются в Кремле. В сентябре после Генеральной Ассамблеи ООН официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что ждала изоляцию «с десятком наших друзей и коллег, а она так и не пришла». О каких странах она говорит, дипломат не уточнила. Министр на Генассамблее встречался с представителями Мали, Судана, Экваториальной Гвинеи, Кубы, Эритреи, Сирии и других стран.