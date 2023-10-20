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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Песков напомнил Риге о «Северных потоках» в ответ на идею закрыть Балтику

Песков ответил на призыв президента Латвии закрыть Балтику для судов из России
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Пресс-секретарь Путина заявил, что Россия не имеет отношения к аварии газопровода Balticconnector, и предложил президенту Латвии задуматься, что делать с Балтийским морем, когда установят виновного во взрывах на «Северных потоках»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Россия «не имела и никогда не будет иметь никакого отношения» к инцидентам, подобным повреждению подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на идею президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, который предложил союзникам по НАТО подумать об остановке российского судоходства по Балтийскому морю, если появятся доказательства причастности Москвы к ЧП с трубопроводом.

«В данном случае у господина президента Латвии хочется спросить, а что мы будем делать с Балтийским морем, когда совсем скоро вскроется правда о тех, кто стоит и стоял за терактом в отношении «Северных потоков», что он предлагает делать с Балтийским морем в этом случае?» — сказал Песков.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года, компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов «было выгодно». США и Великобритания опровергли обвинения.

The New York Times, Die Zeit и Washington Post опубликовали статьи о причастности к взрывам «проукраинской группировки». Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не имеет отношения к ЧП. Версию, что «Северные потоки» подорвали некие украинские активисты, раскритиковал и Путин, назвав ее полной чушью. Расследование ведут Германия, Швеция и Дания, в международных водах которых произошли взрывы. Как следует из дипломатической переписки, которую изучил РБК, российские дипломаты не раз предлагали трем странам помощь, а в ответ получали обещания информировать о ходе следствия.

8 октября финский и эстонский операторы заметили падение давления в газопроводе Balticconnnector. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что вероятная утечка произошла в результате «деятельности извне». В полиции страны заявили, что в момент повреждения в районе инцидента находились несколько судов, в том числе российский атомный контейнеровоз «Севморпуть». «Росатом» исключил причастность контейнеровоза к инциденту.

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Еще один контейнеровоз, Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, 8 октября подходил к трубе намного ближе, чем другие суда, сообщило издание Postimees. Власти Финляндии при расследовании решили сосредоточиться именно на нем.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Песков Латвия Балтийское море Северный поток Balticconnector
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