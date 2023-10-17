В районе повреждения газопровода в Балтике заметили китайское судно

Вблизи Balticconnector примерно в момент аварии находилось китайское судно, обратила внимание Postimees. В Эстонии и Финляндии заявляли, что не будут ни на кого возлагать ответственность, пока не будут получены доказательства

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В районе повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией проходило китайское судно, пишет Postimees со ссылкой на базу данных Marine Traffic.

Ранее Postimees со ссылкой на Marine Traffic писала, что рядом с местом аварии находился и российский нефтерудовоз «СГВ Флот». Однако контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, принадлежащий китайской компании, проходил гораздо ближе к газопроводу, отмечает издание.

На основании этих данных Postimees пишет о возможной причастности китайского судна к аварии. Источник в эстонских госструктурах заявил Postimees, что правительство не называет подозреваемых в причастности к утечке, потому что это деликатная в дипломатическом смысле информация.

Контейнеровоз Newnew Polar Bear был построен в 2005 году и ходит под флагом Гонконга. Он работает на международной морской линии Hainan Yangpu NewNew Shipping Co китайской судоходной компании NewNew Line Shipping, открытой в июле 2023 года между Китаем и портами Архангельск, Большой порт Санкт-Петербург и Калининград по Северному морскому пути (СМП). 9 октября судно выполнило второй рейс из Китая по Северному морскому пути через российский порт Калининград в Большой порт Санкт-Петербург и прибыло к причалам «Первого контейнерного терминала». На борту Newnew Polar Bear перевозились российские товары, главным образом продукция лесоперерабатывающих предприятий из северо-западных регионов, а также китайские товары. Вместимость контейнеровоза — 1,6 тыс. TEU (условная единица измерения, эквивалент 20‑футового контейнера). Сопровождает движение Newnew Polar Bear Штаб морских операций Главсевморпути, федерального предприятия, которое обеспечивает ледокольные проводки, разрабатывает маршруты, выдает разрешение на плавание.

Министр охраны окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен заявил, что повреждение газопровода Balticconnector вызвано «внешними силами».

«Мы лишь можем сказать, что это была внешняя сила», — сказал он (цитата по Reuters). Он подчеркнул, что страна не будет ни на кого возлагать ответственность за инцидент, пока не будут получены доказательства.

На газопроводе Balticconnector, который проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски, 8 октября зафиксировали утечку. Операторы газопровода — финский Gasgrid и эстонский Elering — перекрыли подачу газа. По словам главы Gasgrid Янне Грёнлунда, на ремонт газопровода уйдут месяцы.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что вероятная утечка на Balticconnector произошла в результате внешнего воздействия. Власти Финляндии подозревают Россию в воздействии на Balticconnector, сообщило Yle со ссылкой на источник в сфере внешней политики и безопасности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что в случае, если взрыв у газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией окажется преднамеренной атакой, НАТО даст «решительный и единый» ответ.

Кремль назвал тревожной новостью повреждение газопровода и отметил, что не располагает технической информацией и будет ждать более подробных данных.