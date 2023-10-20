Латвия пригрозила закрыть проход по Балтийскому морю российским судам
Проход по Балтийскому морю могут закрыть для судов в случае, если подтвердится причастность России к повреждению газопровода Balticconnector. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в эфире TV3.
«Конечно, это вопрос, который затрагивает целый ряд [международных] норм в области морского права, но если причастность России будет доказана, то <...> необходимо обсудить возможность закрытия Балтийского моря для защиты нашей критической инфраструктуры», — сказал он (цитата по LSM).
Ринкевич подчеркнул, что данный вопрос еще не обсуждался в рамках НАТО, так как расследование пока не завершено.
Ранее, 8 октября, операторы газопровода — финский Gasgrid и эстонский Elering — зафиксировали падение давления в системе, после чего закрыли клапаны трубопровода. На следующий день глава финской компании Янне Грёнлунд заявил, что на ремонт понадобятся месяцы.
Yle писала со ссылкой на источник в сфере внешней политики и политики безопасности, что власти Финляндии подозревают Россию в воздействии на Balticconnector.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной новостью повреждение газопровода в Финляндии, отметив, что российское правительство не располагает технической информацией о произошедшем.
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