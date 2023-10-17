Финляндия заинтересовалась судном из России после повреждения газопровода

Финляндия продолжает расследовать повреждение газопровода Balticconnector, на котором 8 октября произошла утечка. Полиция установила, какие суда были рядом с местом происшествия, среди них оказался российский атомоход «Севморпуть»

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Финская полиция установила, что во время повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией в районе инцидента находились несколько судов, в том числе российский атомный контейнеровоз «Севморпуть», пишет газета Iltalehti.

«Из открытых источников удалось узнать суда, которые двигались в этом районе в момент события. Полиция также сосредоточила следственные действия, например, на Newnew Polarbear и «Севморпути», а также на других судах, которые, согласно имеющимся данным, находились в этом районе в момент повреждения», — сообщили в полиции.

«Севморпуть» — это 260-метровый атомоход, единственное в России ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой. Был сдан в эксплуатацию в 1988 году. Newnew Polar Bear — 169-метровое грузовое судно, плавающее под флагом Гонконга. Его порт приписки — кипрский Лимассол, пишет Iltalehti.

В ночь на 8 октября на Balticconnector зафиксировали падение давления, клапаны трубопровода закрыли. Позднее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что инцидент мог произойти из-за «деятельности извне». В финской полиции указывали, нашли следы внешнего воздействия на трубопровод. Источник местного телеканала Yle указывал, что в предполагаемой диверсии подозревают Россию.

В финской компании-операторе Gasgrid говорили, что на ремонт газопровода понадобятся месяцы, он может продлиться до конца зимы.

17 октября в Швеции сообщили о повреждении телекоммуникационного кабеля, который идет в страну из Эстонии. По словам министра гражданской обороны Карла-Оскара Болина, инцидент произошел в районе, где был поврежден Balticconnector, и примерно в то же время, когда пострадал трубопровод.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл новость о возможной диверсии на Balticconnector «тревожной» и напомнил, что «опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры на Балтике уже были созданы» — речь о взрывах на «Северных потоках» в сентябре прошлого года.