Финляндия допустила саботаж как причину утечки на газопроводе из Эстонии

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Утечка на газопроводе Balticconnector, который соединяет газовые системы Финляндии и Эстонии, не является случайностью, сообщает финский телеканал Yle со ссылкой на источник. Собеседники Bloomberg заявили, что трубопровод мог быть поврежден в ходе преднамеренных действий или саботажа.

Версию о том, что газопровод получил повреждения в результате «деятельности извне», подтвердил в заявлении финский президент Саули Ниинистё, передает Reuters. Он добавил, что в расследовании происшествия свою помощь предложил Североатлантический альянс (НАТО).

Yle пишет со ссылкой на источник в сфере внешней политики и политики безопасности, что власти Финляндии подозревают Россию в воздействии на Balticconnector. Bloomberg сообщает, что утечка произошла в водах Финляндии.

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