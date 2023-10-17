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«Росатом» исключил причастность «Севморпути» к повреждению газопровода

В «Росатоме» исключают причастность атомного контейнеровоза «Севморпуть» к повреждению трубопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, заявили РБК в департаменте коммуникаций госкорпорации.

В день повреждения газопровода, 8 октября, «Севморпуть» шел из Мурманска в Санкт-Петербург. Судно двигалось без остановок и замедления скорости. «Якорь на ходу не вытравливался, каких-либо технологических инцидентов зафиксировано не было», — говорится в сообщении.

Команда «Севморпути» не зафиксировала подозрительных предметов или опасных действий со стороны других судов, погода в акватории была штормовой.

«Особо подчеркиваем, что район расположения трубопровода Balticconnector является участком активного судоходства, в указанный отрезок времени в акватории находилось сразу несколько судов различного класса», — заявили в «Росатоме».

Материал дополняется.

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Виктория Елетина
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