Песков назвал вбросом сообщения WP о поставках иранских дронов

Российские самолеты забрали беспилотники из Ирана еще 19 августа, утверждает издание, при этом в ходе испытания дронов обнаружились технические проблемы. Кремль назвал публикации издания вбросами

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Washington Post (WP) о поставках иранских беспилотников России, заявил, что издание публикует «много вбросов», передает корреспондент РБК.

«WP, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов в последнее время. Что касается наших взаимоотношений с Ираном, вы знаете, они развиваются динамично, они развивались и раньше и развиваются сейчас, и будут развиваться», — сказал представитель Кремля.

Ранее The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что российские грузовые самолеты забрали первую партию беспилотников иранского производства,

Согласно данным американской разведки, самолеты с дронами вылетели из Ирана 19 августа. Речь идет как минимум о двух типах беспилотников, оба способны нести боеприпасы для атак на артиллерию и другие военные цели, указывает газета.

При этом WP отмечает, что, по словам сотрудников службы безопасности США и дружественных им стран, передача дронов «была омрачена техническими проблемами». По их словам, в ходе первых испытаний, проведенных Россией, в работе иранских беспилотников произошли сбои.

«В системе есть несколько ошибок. Россияне остались недовольны», — сказал источник издания.

Читайте на РБК Pro Pro После отпуска хочется уволиться. Когда это желание — самообман После отпуска хочется уволиться. Когда это желание — самообман Инструкции Pro В 2023 году введут единый налоговый платеж. Какие у него плюсы и минусы В 2023 году введут единый налоговый платеж. Какие у него плюсы и минусы Статьи Pro «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис Статьи Pro Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров Исследования Pro Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Инструкции Pro Как получить деньги от продажи недвижимости в России, находясь за рубежом Как получить деньги от продажи недвижимости в России, находясь за рубежом Инструкции Pro Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Статьи Pro Hard skills 2022: какие качества сегодня помогут продвинуться в карьере Hard skills 2022: какие качества сегодня помогут продвинуться в карьере Инструкции

В середине июля помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан уже заявлял, что у Вашингтона есть информация о планах Ирана предоставить России до нескольких сотен беспилотников, в том числе способных нести оружие. По его словам, Москва попросила у Тегерана дроны для спецоперации на Украине. Иран может также обучить российских военных их использованию, отмечал Салливан.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что Москва и Тегеран в последнее время не развивали сотрудничество в сфере современных технологий. Иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой назвал слова Салливана безосновательными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что у Кремля по этому поводу нет комментариев. Позднее помощник президента Юрий Юшаков уточнил, что Владимир Путин в ходе визита в Тегеран в июле не обсуждал поставки беспилотников.

Video

CNN со ссылкой на источники и спутниковые снимки в июле передавал, что российская делегация по меньшей мере дважды за предыдущий месяц посетила аэродром Кашан к югу от Тегерана. Иранские представители продемонстрировали ей боевые беспилотники Shahed-191 и Shahed-129.

В Госдепе США в середине августа пригрозили Ирану санкциями за торговлю оружием.

МИД накануне сообщил, что глава иранского внешнеполитического ведомства Амир Абдоллахиян 31 августа приедет в Россию и встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым. В частности, они обсудят двустороннюю повестку, в том числе перспективы «наращивания научно-технических и культурно-гуманитарных связей».

Украина кроме беспилотников советского образца применяет в боевых действиях турецкие Bayraktar, которые использует с 2018 года. Глава компании — производителя дронов Baykar Халук Байрактар неоднократно исключал возможность поставок в Россию, поскольку фирма поддерживает Украину. В конце июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Путин, беседуя с ним, изъявил желание наладить сотрудничество с производителем Bayraktar.

В июне бывший вице-премьер, курировавший оборонно-промышленный комплекс, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил в интервью РБК, что российские Вооруженные силы «с опозданием занялись» внедрением беспилотников. Однако сейчас у России есть все типы беспилотников: разведывательные, ударные, тактические, оперативные и оперативно-тактические.