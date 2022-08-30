Песков назвал вбросом сообщения WP о поставках иранских дронов

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 59,96 (+0,08) Инвестиции, 29 авг, 15:59
Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 60,36 (+0,27) Инвестиции, 29 авг, 15:59
«Поражение необъяснимо». Что говорят о провале Касаткиной на US Open Спорт, 13:49
Первые шаги к осознанности: шесть практик по 5 минут Pro, 13:48
На Уолл-стрит назвали компании-«зомби» с риском полного обнуления акций Инвестиции, 13:48
Кремль пообещал «наилучшим образом» ответить в случае запрета виз в ЕС Политика, 13:44
Минстрой утвердил нормативы строительства домов для переселенцев Недвижимость, 13:43
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 13:39
Сборная Швеции отказалась приглашать игроков из КХЛ Спорт, 13:38
В мэрии рассказали о ходе строительства Национального космического центра Город, 13:37
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Кремль сообщил о теплых поздравления Путина с днем рождения Лукашенко Политика, 13:31
Российская фигуристка завершила карьеру в 18 лет Спорт, 13:28
Минобороны России сообщило о потерях ВСУ при наступлении на юге страны Политика, 13:25
СК завел дело против запершего ребенка в холодильнике сотрудника магазина Общество, 13:24
Вилла на Пхукете: как россиянину купить жилье в Таиланде в 2022 году Недвижимость, 13:23
Новым главой Росморречфлота стал Захарий Джиоев Бизнес, 13:20
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков назвал вбросом сообщения WP о поставках иранских дронов

Российские самолеты забрали беспилотники из Ирана еще 19 августа, утверждает издание, при этом в ходе испытания дронов обнаружились технические проблемы. Кремль назвал публикации издания вбросами
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Washington Post (WP) о поставках иранских беспилотников России, заявил, что издание публикует «много вбросов», передает корреспондент РБК.

«WP, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов в последнее время. Что касается наших взаимоотношений с Ираном, вы знаете, они развиваются динамично, они развивались и раньше и развиваются сейчас, и будут развиваться», — сказал представитель Кремля.

Ранее The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что российские грузовые самолеты забрали первую партию беспилотников иранского производства,

Согласно данным американской разведки, самолеты с дронами вылетели из Ирана 19 августа. Речь идет как минимум о двух типах беспилотников, оба способны нести боеприпасы для атак на артиллерию и другие военные цели, указывает газета.

При этом WP отмечает, что, по словам сотрудников службы безопасности США и дружественных им стран, передача дронов «была омрачена техническими проблемами». По их словам, в ходе первых испытаний, проведенных Россией, в работе иранских беспилотников произошли сбои.

«В системе есть несколько ошибок. Россияне остались недовольны», — сказал источник издания.

Белый дом сообщил о планах Ирана передать России беспилотники
Политика
Фото:Kevin Lamarque / Reuters

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images После отпуска хочется уволиться. Когда это желание — самообман
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock В 2023 году введут единый налоговый платеж. Какие у него плюсы и минусы
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис
Статьи
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: Роман Пименов / ТАСС Как получить деньги от продажи недвижимости в России, находясь за рубежом
Инструкции
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images Hard skills 2022: какие качества сегодня помогут продвинуться в карьере
Инструкции

В середине июля помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан уже заявлял, что у Вашингтона есть информация о планах Ирана предоставить России до нескольких сотен беспилотников, в том числе способных нести оружие. По его словам, Москва попросила у Тегерана дроны для спецоперации на Украине. Иран может также обучить российских военных их использованию, отмечал Салливан.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что Москва и Тегеран в последнее время не развивали сотрудничество в сфере современных технологий. Иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой назвал слова Салливана безосновательными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что у Кремля по этому поводу нет комментариев. Позднее помощник президента Юрий Юшаков уточнил, что Владимир Путин в ходе визита в Тегеран в июле не обсуждал поставки беспилотников.

Video

CNN со ссылкой на источники и спутниковые снимки в июле передавал, что российская делегация по меньшей мере дважды за предыдущий месяц посетила аэродром Кашан к югу от Тегерана. Иранские представители продемонстрировали ей боевые беспилотники Shahed-191 и Shahed-129.

В Госдепе США в середине августа пригрозили Ирану санкциями за торговлю оружием.

МИД накануне сообщил, что глава иранского внешнеполитического ведомства Амир Абдоллахиян 31 августа приедет в Россию и встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым. В частности, они обсудят двустороннюю повестку, в том числе перспективы «наращивания научно-технических и культурно-гуманитарных связей».

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Украина кроме беспилотников советского образца применяет в боевых действиях турецкие Bayraktar, которые использует с 2018 года. Глава компании — производителя дронов Baykar Халук Байрактар неоднократно исключал возможность поставок в Россию, поскольку фирма поддерживает Украину. В конце июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Путин, беседуя с ним, изъявил желание наладить сотрудничество с производителем Bayraktar.

В июне бывший вице-премьер, курировавший оборонно-промышленный комплекс, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил в интервью РБК, что российские Вооруженные силы «с опозданием занялись» внедрением беспилотников. Однако сейчас у России есть все типы беспилотников: разведывательные, ударные, тактические, оперативные и оперативно-тактические.

Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова, Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
беспилотники дроны Военная операция на Украине Иран
Материалы по теме
Губернатор Севастополя сообщил о сбитом ПВО беспилотнике
Политика
Производитель Bayraktar исключил поставки России «за любые деньги»
Политика
США передадут Украине 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter