Песков назвал вбросом сообщения WP о поставках иранских дронов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Washington Post (WP) о поставках иранских беспилотников России, заявил, что издание публикует «много вбросов», передает корреспондент РБК.
«WP, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов в последнее время. Что касается наших взаимоотношений с Ираном, вы знаете, они развиваются динамично, они развивались и раньше и развиваются сейчас, и будут развиваться», — сказал представитель Кремля.
Ранее The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что российские грузовые самолеты забрали первую партию беспилотников иранского производства,
Согласно данным американской разведки, самолеты с дронами вылетели из Ирана 19 августа. Речь идет как минимум о двух типах беспилотников, оба способны нести боеприпасы для атак на артиллерию и другие военные цели, указывает газета.
При этом WP отмечает, что, по словам сотрудников службы безопасности США и дружественных им стран, передача дронов «была омрачена техническими проблемами». По их словам, в ходе первых испытаний, проведенных Россией, в работе иранских беспилотников произошли сбои.
«В системе есть несколько ошибок. Россияне остались недовольны», — сказал источник издания.
В середине июля помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан уже заявлял, что у Вашингтона есть информация о планах Ирана предоставить России до нескольких сотен беспилотников, в том числе способных нести оружие. По его словам, Москва попросила у Тегерана дроны для спецоперации на Украине. Иран может также обучить российских военных их использованию, отмечал Салливан.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что Москва и Тегеран в последнее время не развивали сотрудничество в сфере современных технологий. Иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой назвал слова Салливана безосновательными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что у Кремля по этому поводу нет комментариев. Позднее помощник президента Юрий Юшаков уточнил, что Владимир Путин в ходе визита в Тегеран в июле не обсуждал поставки беспилотников.
CNN со ссылкой на источники и спутниковые снимки в июле передавал, что российская делегация по меньшей мере дважды за предыдущий месяц посетила аэродром Кашан к югу от Тегерана. Иранские представители продемонстрировали ей боевые беспилотники Shahed-191 и Shahed-129.
В Госдепе США в середине августа пригрозили Ирану санкциями за торговлю оружием.
МИД накануне сообщил, что глава иранского внешнеполитического ведомства Амир Абдоллахиян 31 августа приедет в Россию и встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым. В частности, они обсудят двустороннюю повестку, в том числе перспективы «наращивания научно-технических и культурно-гуманитарных связей».
Украина кроме беспилотников советского образца применяет в боевых действиях турецкие Bayraktar, которые использует с 2018 года. Глава компании — производителя дронов Baykar Халук Байрактар неоднократно исключал возможность поставок в Россию, поскольку фирма поддерживает Украину. В конце июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Путин, беседуя с ним, изъявил желание наладить сотрудничество с производителем Bayraktar.
В июне бывший вице-премьер, курировавший оборонно-промышленный комплекс, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил в интервью РБК, что российские Вооруженные силы «с опозданием занялись» внедрением беспилотников. Однако сейчас у России есть все типы беспилотников: разведывательные, ударные, тактические, оперативные и оперативно-тактические.