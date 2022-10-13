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Офис Зеленского сообщил об ударах по инфраструктуре в Киевской области

Замглавы офиса Зеленского сообщил об ударах по объектам инфраструктуры в Киевской области
В Киевской области вновь объявлена воздушная тревога, офис Зеленского и региональные власти сообщают об атаке на объект инфраструктуры и призывают жителей оставаться в укрытиях
Фото: Анна Войтенко / Reuters
Фото: Анна Войтенко / Reuters

Объекты критической инфраструктуры в Киевской области подверглись ударам дронов-камикадзе, сообщил в своем телеграм-канале замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он сообщил, что специалисты работают над ликвидацией последствий обстрелов, и попросил жителей оставаться в укрытиях.

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Об ударах сообщил также глава областной администрации Алексей Кулеба. «Прилет» подтвердил и глава Макаровской общины Киевской области Вадим Токарь, призвав других при освещении событий не уточнять точное место попадания, пострадавший объект и степень разрушений.

В центральной части Украины продолжается воздушная тревога. Накануне представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил, что тревоги будут длиться дольше из-за участившихся случаев атак дронами-камикадзе: «Скорость дрона невысокая — 120–150 км/ч. И он долго летит и может корректировать маршрут».

Воздушная тревога звучит в украинских городах четвертый день подряд. В понедельник, 10 октября, в результате серии ракетных ударов повреждениям подверглись объекты инфраструктуры по всей стране, были нарушены электроснабжение и интернет-связь. В этот день Минобороны России отчиталось о массированном ударе по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. 11 октября основными целями атак стали объекты энергетической инфраструктуры, порядка 30% от их общего числа пострадали, сообщал министр энергетики страны Герман Галущенко. Некоторые города, в том числе Львов, временно оставались без света.

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Президент России Владимир Путин, говоря о нанесении ракетных ударов по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, заявлял, что в случае попыток терактов на территории России страна примет «жесткие меры». Он обвинил Киев во взрыве на Крымском мосту 8 октября, а также в подготовке терактов на Курской АЭС и «Турецком потоке».

Страны Запада осудили ракетные удары по украинским городам и пообещали продолжать поддерживать Украину.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Киевская область инфраструктура тревога дроны Военная операция на Украине
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