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Белый дом сообщил о планах Ирана передать России беспилотники

Иран готовится предоставить России беспилотники и обучить российские войска их использованию уже в июле, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

У США есть информация, что Иран планирует предоставить России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает The Associated Press.

«Наша информация указывает на то, что иранское правительство готовится предоставить России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники, способные нести оружие, в ускоренные сроки», — сказал он.

По данным Вашингтона, Москва обращается к Тегерану с просьбой предоставить ей беспилотники, способные нести оружие, для использования в спецоперации на Украине.

Иран готовится не только предоставить, но и обучить российские войска использованию своих беспилотников уже в июле, отметил Салливан.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
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