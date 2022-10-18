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Столтенберг анонсировал передачу Киеву сотен антидроновых систем

Столтенберг: НАТО в ближайшие дни передаст Киеву сотни систем для борьбы с беспилотниками
Решение принято на фоне массированых атак с применением беспилотников по объектам украинской инфраструктуры, указал генсек. События последней недели он назвал самой серьезной эскалацией с 24 февраля
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Nicolas Landemard / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Североатлантический альянс передаст Киеву сотни станций активных помех для борьбы с беспилотниками, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«В ближайшие дни НАТО поставит системы по борьбе c беспилотниками, сотни глушилок, которые помогут им [Украине]», — заявил он.

События на Украине последней недели Столтенберг назвал самой серьезной эскалацией с 24 февраля и подчеркнул, что альянс продолжит оказывать Украине необходимую помощь.

С 10 октября, после того как российские военные начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам на Украине, официальный Киев сообщал об атаках по объектам инфраструктуры при помощи «дронов-камикадзе». Российские официальные лица подтверждали применение на Украине БПЛА «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», а также «Герань-2».

Последний, как утверждают украинские власти, является версией иранского боевого беспилотника типа Shahed. США еще летом утверждали, что у Вашингтона есть информация о планах Ирана предоставить России до нескольких сотен беспилотников, в том числе дроны Shahed-191 и Shahed-129.

В иранском МИДе это не подтвердили, назвав обвинения США безосновательными, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что подобные сообщения — вбросы.

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Помимо поставок антидроновых систем, западные страны начали поставлять Киеву системы ПВО. Пентагон, в частности, пообещал поставить на Украину современные системы ПВО как можно быстрее. Spiegel 11 октября сообщил, что Германия уже передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T SLM. Нарастить поставки систем ПВО также пообещали Испания, Великобритания, Франция, Нидерланды и Польша.

Поставки вооружений Киеву «не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры», говорил в июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что Москва относится к планам США негативно.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
беспилотники Йенс Столтенберг НАТО Военная операция на Украине дроны
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