Кулеба предложит Зеленскому разорвать отношения с Ираном

Ответственность за разрушение связей с Украиной Кулеба возложил на Иран, заявив о поставках им дронов России. В Кремле и Тегеране информацию, которая ранее появлялась в американских СМИ, опровергали

Дмитрий Кулеба и Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Глава МИД Украины предложит президенту Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном, сообщил министр на брифинге, передает УНИАН.

«Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной. С учетом многочисленных разрушений, нанесенных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, причиненных нашему народу, а также в связи с появлением сообщений о возможном продолжении поставок Ираном оружия России я вношу на рассмотрение президента Украины предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном», — заявил Кулеба.

Летом в американских СМИ появились сообщения о поставках Ираном России дронов. Об этом, в частности, писали CNN и Washington Post. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан утверждал, что у Вашингтона есть информация о планах Ирана предоставить России до нескольких сотен беспилотников. Офис президента Украины сообщал об ударах по инфраструктуре дронами-камикадзе.

В иранском МИДе передачу дронов не подтвердили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также говорил, что у Кремля нет об этом информации.

ЕС решил провести расследование, поставлял ли Тегеран Москве беспилотники, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау. Он также рассказал, что глава евродипломатии Жозеп Боррель в разговоре с иранским министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахианом «столкнулся с крайне категоричным отрицанием» того, что применяемые на Украине дроны поставлял Иран.

С начала российской военной операции в конце февраля Украина разорвала дипломатические отношения с Россией и Сирией. С Москвой Киев разорвал отношения 24 февраля, в день начала спецоперации, а с Дамаском — после признания им ДНР и ЛНР.