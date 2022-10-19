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Bloomberg узнал, что иранскому производителю дронов грозят санкции ЕС

Bloomberg: ЕС может ввести санкции против иранского производителя беспилотников
ЕС может ввести санкции против трех иранских генералов, «участвующих в сотрудничестве Ирана с Россией относительно дронов». В Кремле также подчеркивали, что в спецоперации используются российские беспилотники
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Евросоюз рассматривает возможность ввести санкции против трех иранских генералов и производителя дронов-камикадзе Shahed, со ссылкой на источники сообщил Bloomberg.

Собеседник агентства пояснил, что речь идет о компании Shahed Aviation Industries, которая проектирует и разрабатывает такие беспилотники. А три высокопоставленных генерала, которым грозят санкции ЕС, «принимают непосредственное участие в иранской программе БПЛА и ее сотрудничестве с Россией», пишет агентство.

В октябре власти Украины начали сообщать об атаках беспилотников на объекты инфраструктуры. Они утверждают, что дроны «Герань-2», которые использует Россия, — это версия иранского беспилотника Shahed.

В Кремле, комментируя обвинения, заявили, что не располагают информацией о покупке боевых дронов у Ирана. «Используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Чтобы разобраться в ситуации, Евросоюз решил провести расследование. Если выяснится, что Иран поставил России дроны, против него будут введены новые санкции, предупредили в ЕС.

На этом фоне дипломатические отношения Ирана и Украины оказались под угрозой, а США решили передать Киеву сотни антидроновых систем. Кроме того, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай предложил начать поставлять Украине оружие (у Израиля напряженные отношения с Ираном, до этого он не оказывал Киеву военную помощь и ограничивался гуманитарной). Однако глава Минобороны страны Бени Ганц эту идею не поддержал.

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