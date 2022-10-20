Евросоюз введет санкции за поставки иранских дронов

Дрон Shahed (Фото: Reuters)

Евросоюз решил заморозить активы трех физических и одного юридического лица, ответственных за поставки дронов, которые применяют для ударов по Украине, говорится в Twitter председательства Чехии в Совете Европейского союза.

«После трехдневных переговоров послы ЕС договорились о мерах против организаций, поставляющих иранские беспилотники, которые нанесли удар по Украине. Письменная процедура завершена, санкции вступят в силу сегодня днем, после публикации в официальном журнале Европейского совета», — говорится в одном из сообщений.

В отдельном твите поясняется, что ограничительные меры затронут трех физических лиц и одно юридическое лицо. Также послы ЕС договорились распространить санкции еще на четыре иранские организации, которые фигурировали в предыдущем санкционном списке.

Накануне о том, что ЕС рассматривает возможность ввести санкции против трех иранских генералов и производителя дронов-камикадзе Shahed, сообщал со ссылками на источники Bloomberg.

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