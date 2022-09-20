Песков не увидел перспектив дипломатического урегулирования с Украиной

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 60,04 (+0,17) Инвестиции, 19 сен, 16:01
Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 60,17 (+0,13) Инвестиции, 19 сен, 16:01
«Охрана мешает флиртовать с девушками»: глава Palantir — о работе с ЦРУ Pro, 10:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:22
Любовь к быстрой езде: как наказывать нарушителей ПДД 10:19
«Газпром» объявил о приостановке «Силы Сибири» на недельную профилактику Общество, 10:19
PepsiCo прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России Бизнес, 10:16
В России возобновили выдачу загранпаспортов нового поколения Общество, 10:14
Песков не увидел перспектив дипломатического урегулирования с Украиной Политика, 10:11
Медведев объяснил необходимость референдумов в Донбассе Политика, 10:11
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Петербурге загорелся склад на площади 1 тыс. кв. м Общество, 09:57
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 09:56
Из-за удара по логистике настало золотое время для арендаторов складов Pro, 09:52
ЕС обсудит отмену права вето на антироссийские санкции Политика, 09:46
ЦИАН зафиксировал рост цен на гаражи в крупных городах России Недвижимость, 09:43
Коррекция фигуры: что можно сделать без хирургии и реабилитации РБК и Вирсавия, 09:33
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков не увидел перспектив дипломатического урегулирования с Украиной

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

Перспективы дипломатического урегулирования конфликта на Украине в настоящий момент отсутствуют, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Российские власти подчеркивают, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей. В их числе Москва называла защиту населения Донбасса и «демилитаризацию и денацификацию» Украины. При этом российская сторона говорит о готовности к переговорам с тех пор, как они были заморожены весной.

Шольц призвал Путина к дипломатическому решению по Украине
Политика
Олаф Шольц

Президент Владимир Путин 16 сентября заверил, что Россия будет прилагать все усилия, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно скорее, но Киев, по его словам, от переговоров отказывается.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в конце августа пояснял, что Киев противостоит переговорам, потому что они станут «смертным приговором» для Украины. Он выразил мнение, что Россия воспользуется любой паузой, чтобы восстановить силы и активизировать наступление, а при отсутствии переговоров Москва сосредоточится на «войне на истощение». Украинские власти неоднократно говорили, что не пойдут на территориальные уступки.

Эрдоган заявил о желании Путина закончить конфликт и обратился к Украине
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган

Материал дополняется.

Читайте на РБК Pro
Pro
Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать
Инструкции
Pro
Увольнение по соглашению сторон: почему этот способ стал опасным
Инструкции
Pro
Уйти, чтобы вернуться: зачем иностранцы продают бизнес топ-менеджменту
Инструкции
Pro
Фото: Tom Hauck / Getty Images Глава Nike Джон Донахью: «Я не стесняюсь обращаться к психотерапевту»
Статьи
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Как поведение родителей влияет на будущее детей
Инструкции
Pro
Фото: Matthias Schrader / AP «Об отставке я узнал по телефону»: глава Adidas — о виражах в карьере
Статьи
Pro
Какие операции по зарубежным счетам сейчас разрешены россиянам
Инструкции
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи
Теги
Украина переговоры Дмитрий Песков
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter