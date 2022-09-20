Песков не увидел перспектив дипломатического урегулирования с Украиной

Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

Перспективы дипломатического урегулирования конфликта на Украине в настоящий момент отсутствуют, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Российские власти подчеркивают, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей. В их числе Москва называла защиту населения Донбасса и «демилитаризацию и денацификацию» Украины. При этом российская сторона говорит о готовности к переговорам с тех пор, как они были заморожены весной.

Президент Владимир Путин 16 сентября заверил, что Россия будет прилагать все усилия, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно скорее, но Киев, по его словам, от переговоров отказывается.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в конце августа пояснял, что Киев противостоит переговорам, потому что они станут «смертным приговором» для Украины. Он выразил мнение, что Россия воспользуется любой паузой, чтобы восстановить силы и активизировать наступление, а при отсутствии переговоров Москва сосредоточится на «войне на истощение». Украинские власти неоднократно говорили, что не пойдут на территориальные уступки.

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