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Военная операция на Украине ,  
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Гутерриш заявил, что до прямых переговоров Путина и Зеленского еще далеко

До прямых переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского далеко. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Я думаю, было бы важным создать условия для достижения мира в соответствии с Уставом ООН, с международным правом, но если рассуждать реалистично, я думаю, мы всё еще далеки от этой возможности, и, вероятно, будет сложным провести прямые переговоры между двумя президентами», — сказал он.

Генсек ООН отметил, что он может предоставить свои «добрые услуги» для содействия таким переговорам. Однако при этом подчеркнуо, что их проведение зависит от пожеланий Путина и Зеленского.

Он также оценил шансы на заключение мирной договоренности между Киевом и Москвой как «минимальные на данный момент».

Зеленский отказался в ближайшее время вести переговоры с Россией
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Фото:Пресс-служба офиса президента Украины / Telegram

О готовности России к диалогу с Украиной 11 сентября заявил глава МИДа Сергей Лавров. Он предупредил, что чем сильнее затягивается процесс возобновления переговоров, тем сложнее Киеву будет договариваться. Министр также раскритиковал заявления Киева о готовности вести переговоры с Россией только при условии вывода войск с Украины. «Если это их выбор, то мы знаем, как нам достигать целей, поставленных президентом России В.В. Путиным в рамках специальной военной операции», — подчеркнул Лавров.

В тот же день Владимир Зеленский отверг возможность для переговоров в Москвой. Он подчеркнул, что мирное соглашение и заморозка конфликта позволит России нарастить силы и продолжить наступление. «Это их стратегия — постепенно и очень медленно по кусочку съедать нас. Я не хочу в это играть», — сказал президент Украины.

Прежде он не раз предлагал Путину встретиться без посредников, но в Кремле настаивали, что сначала делегации должны выполнить «домашнее задание». К середине августа в Кремле смягчили условия для личных переговоров президентов, допустив, что они сами могут составить «дорожную карту» вместо делегаций, говорили источники CNN Türk. По их данным, такую позицию Путин озвучил на встрече с Эрдоганом в Сочи.

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