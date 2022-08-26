Подоляк назвал «смертным приговором» для Украины переговоры с Россией

Россия воспользуется любой паузой, чтобы подготовиться к еще большему наступлению, считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк

Михаил Подоляк (Фото: Александр Кряжев / ТАСС)

Киев продолжает боевые действия и противостоит инициативам о мирных переговорах, потому что они станут «смертным приговором» для Украины, заявил в интервью The Hill советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Президент Зеленский однозначно против [переговоров], и украинское общество непреклонно, потому что мы полностью осознаем риски», — сказал он.

Подоляк выразил мнение, что Россия воспользуется любой паузой, чтобы восстановить силы и начать еще большее наступление. При отсутствии переговоров Москва, считает он, сосредоточится на «войне на истощение», чтобы уменьшить международную поддержку Украину до тех пор, пока не победит.

Он упомянул новый пакет помощи почти на $3 млрд от США, анонсированный американским президентом Джо Байденом 24 августа, назвав его «большим, чем просто оказание материальной поддержки». Решение Вашингтона, считает Подоляк, должно подтолкнуть к аналогичным действиям другие, более осторожные западные державы.

Среди них он упомянул Германию, Францию и Италию, указав, что у них есть проблема с «оперативностью принятия решений». Подоляк раскритиковал европейские страны за слишком медленную по сравнению с США отправку необходимой помощи Киеву, но подчеркнул их проукраинскую позицию.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине в ночь на 24 февраля. Переговоры между Москвой и Киевом активно шли в марте — в конце этого месяца состоялась последняя очная встреча делегаций двух стран в Стамбуле. После переговоров в Турции Минобороны России заявило о решении «кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях».

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Глава российской делегации Владимир Мединский в июне говорил, что представители Москвы и Киева периодически созваниваются, но Киев не хочет продолжать переговоры в прежнем ключе. Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия готова к возобновлению переговоров. Глава делегации Украины, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в июне заявил, что новый этап переговоров возможен только при достижении Киевом «сильной позиции». В Кремле предупредили, что если переговоры возобновятся, то условия Москвы будут «совершенно другие».

Президент Украины Владимир Зеленский в конце августа заявил, что диалог с Москвой станет невозможным в случае трибунала над сдавшимися на «Азовстали» украинскими военными.