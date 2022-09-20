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Эрдоган заявил о желании Путина закончить конфликт и обратился к Украине

Президент Турции Эрдоган заявил о желании Путина закончить конфликт и обратился к Украине
Турция не собирается отчитываться перед ЕС о своих переговорах с какой-либо стороной или желании вступить в ШОС, заявил Эрдоган. Он подчеркнул, что Турция является «частью мира», а не Запада и Востока и напомнил о заявке в ЕС
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Sputnik Photo Agency / Reuters)

Президент России Владимир Путин хочет как можно быстрее закончить конфликт на Украине, Киеву следует достичь понимания с Москвой, чтобы боевые действия прекратились. Об этом заявил турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган в интервью телеканалу PBS. Цитату приводит газета Yeni Şafak, в транскрипции телеканала PBS она отсутствует.

Эрдоган сказал, что провел с Путиным всесторонние переговоры в Узбекистане в рамках саммита ШОС, во время которых понял его стремление. Он указал, что стороны достигли соглашений об обмене пленными, изучается возможность вывода сельскохозяйственной продукции на рынки.

«Это, конечно, хорошие события, но Украина должна быть в одном понимании с Россией», — подчеркнул президент Турции.

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Журналист также напомнил Эрдогану его недавние слова о стремлении республики стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и попросил уточнить, хочет Турция быть частью Запада или Востока. Президент в ответ заявил, что Турция является не частью Запада или Востока, а «частью мира». Кроме того, продолжил он, Евросоюз в течение 52 лет «откладывал» вступление Турции в свой состав, другого европейского государства в аналогичной ситуации нет. Анкара вправе самой выбирать, к кому присоединяться, указал он.

«И когда мы ведем эти переговоры, мы не собираемся отчитываться перед Евросоюзом», — подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что у Турции налажен диалог со всеми странами мира, встречи проходят с Путиным, главой КНР Си Цзиньпинем, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, «потому что мы все — часть этого мира».

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Вероятно, Эрдоган имел в виду соглашение об ассоциации Турции и Европейского экономического сообщества (ЕЭС), которое стороны подписали в 1970 году. В ЕЭС входили шесть стран Европы: Франция, Германия, Нидерланды, Италия, Бельгия и Люксембург. К 1993 году интеграция углубилась, объединение стало Европейским союзом.

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Схожее заявление о завершении конфликта на Украине президент России сделал в беседе с индийским премьером на саммите ШОС. Путин отметил, что в курсе позиции Нью-Дели по ситуации на Украине и «озабоченностей, которые вы постоянно высказываете».

«Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины, заявляет об отказе от переговорного процесса, заявила, что хочет добиться своих целей военным путем. Как они говорят, на поле боя», — сказал Путин.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что чем больше затягивается возобновление переговорного процесса Москвы и Киева, тем украинским властям будет сложнее договориться. Представитель российского президента Дмитрий Песков указывал, что России есть о чем говорить с Украиной — о выполнении условий Москвы.

В украинском МИДе заявляли о необходимости «сначала поменять ситуация на поле боя», а лишь затем вести переговоры с Россией. В ином случае, отмечал министр Дмитрий Кулеба, «будет снова язык ультиматумов». Президент Украины Владимир Зеленский выражал схожее мнение. Он говорил, что мирное соглашение и замораживание конфликта позволит России накопить силы и продолжить наступление. «Это их стратегия — постепенно и очень медленно по кусочку съедать нас. Я не хочу в это играть», — пояснил Зеленский.

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