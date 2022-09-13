Шольц призвал Путина к дипломатическим решениям по Украине

Канцлер Германии созвонился с российским президентом через неделю после разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Шольц и Путин общались 90 минут

Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным вслед за разговором с украинским лидером Владимиром Зеленским на прошлой неделе, сообщается на сайте правительства ФРГ. Беседа длилась 90 минут.

Шольц призвал Путина «как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины». Канцлер предупредил, что любые дальнейшие шаги Москвы «не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах». Кроме того, он попросил

обращаться с военнопленными в соответствии с положениями международного гуманитарного права, в частности Женевскими конвенциями, и обеспечить беспрепятственный доступ для Международного комитета Красного Креста.

Шольц также коснулся ситуации на Запорожской АЭС, подчеркнув необходимость обеспечения ее безопасности. «В этом контексте федеральный канцлер призвала избегать любых шагов по эскалации и немедленно выполнить меры, рекомендованные в докладе Международного агентства по атомной энергии», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны затронули продовольственную ситуацию в мире. Глава немецкого правительства подчеркнул важную роль зернового соглашения под эгидой ООН и призвал собеседника «не дискредитировать соглашение и впредь выполнять его в полном объеме».

Канцлер и президент России договорились поддерживать контакты.

7 сентября канцлер ФРГ переговорил с Зеленским. Шольц заверил украинского президента, что Берлин не перестанет поддерживать Украину в военном, а также в политическом, финансовом и гуманитарном планах. Лидеры согласились с тем, что безопасность и защита Запорожской атомной электростанции имеют первостепенное значение, а рекомендации МАГАТЭ играют важную роль.

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Последний раз Путин и Шольц разговаривали по телефону 28 мая (в тот же день российский президент созванивался и с французским коллегой Эммануэлем Макроном). Стороны тогда обсуждали положение дел «на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке», Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога.

Глава государства также обратил внимание на продолжающуюся накачку Украины западным оружием и ситуацию с глобальной продовольственной безопасностью. Путин связал трудности с поставками продовольствия «с ошибочной экономической и финансовой политикой западных стран» и введенными ими санкциями. Президент выразил готовность способствовать беспрепятственному вывозу украинского зерна из черноморских портов и наращиванию поставок российских удобрений и сельхозпродукции. Последнее, по его словам, потребует снятия ограничений.

Всего с начала военных действий на Украине Путин и Шольц созванивались около десяти раз. Двумя днями ранее по телефону пообщались Путин и Макрон.