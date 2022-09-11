Макрон призвал Путина прекратить военную операцию на Украине

Макрон: Россия должна «как можно скорее» прекратить военную операцию на Украине

Елисейский дворец анонсировал еще один разговор президента Франции Макрона с российским лидером «в ближайшие дни», а также сообщил о дальнейших контактах с Киевом и МАГАТЭ, чтобы было достигнуто соглашение по безопасности ЗАЭС

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал российского лидера Владимира Путина как можно скорее прекратить военную спецоперацию на Украине, восстановить территориальную целостность и суверенитет страны. Об этом сообщает Елисейский дворец.

«Он [Макрон] осудил продолжающуюся российскую военную операцию на Украине и напомнил о своем требовании как можно скорее прекратить ее и начать переговоры», — говорится в сообщении.

После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси Макрон в телефонном разговоре с Путиным указал на необходимость обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

По мнению французского лидера, российские военные действия «стали причиной сегодняшних рисков для целостности» станции. Он потребовал, чтобы российские войска вывели оттуда свое тяжелое и легкое вооружения и чтобы были приняты надлежащие меры по рекомендациям МАГАТЭ для обеспечения безопасности объекта.

«Президент Республики будет поддерживать контакты с президентом Зеленским, а также с генеральным директором МАГАТЭ и в ближайшие дни поговорит с президентом Путиным, чтобы было достигнуто соглашение, гарантирующее безопасность Запорожской АЭС», — заключили в Елисейском дворце.

Разговор двух лидеров состоялся ранее 11 сентября. Как передавал Кремль, Путин обратил внимание Макрона на то, что Украина, используя западное оружие, продолжает целенаправленно обстреливать гражданскую инфраструктуру Донбасса.

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Помимо этого президент России указал на регулярные украинские атаки на объекты Запорожской АЭС, включая хранилище радиоактивных отходов. Он попросил оказать воздействие на Киев, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены.

Стороны выразили обоюдную готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг Запорожской АЭС с участием МАГАТЭ.

Путин и Макрон также обсудили вывоз зерна с Украины и согласились, что зерно и удобрения должны направляться прежде всего на нужды стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Ранее 11 сентября Макрон в разговоре с британским премьер-министром Лиз Трасс заявил, что военный конфликт на Украине является одной из приоритетных тем, по которым Париж и Лондон будут взаимодействовать.

«Поддержка Украины, а также продовольственная и энергетическая безопасность будут одними из наших общих приоритетов», — сказал французский лидер.

Франция и ряд других стран начали поставлять вооружения Украине после начала российской военной операции. В марте Париж передал Киеву 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 мм. В июне после визита в Киев Макрон заверил, что поставки вооружений Украине продолжатся.

Россия неоднократно подчеркивала, что Запад таким образом лишь способствует затягиванию конфликта. Передача Киеву дальнобойного оружия приведет к географическому расширению спецоперации, предупреждали в российском МИД.