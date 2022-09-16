Путин заявил о желании завершить конфликт на Украине «как можно быстрее»

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Россия будет прилагать все усилия, чтобы прекратить конфликт на Украине как можно скорее, однако Украина от переговоров отказывается, заявил президент Владимир Путин на встрече с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

«Я знаю вашу позицию по конфликту на Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины, заявляет об отказе от переговорного процесса, заявила, что хочет добиться своих целей военным путем. Как они говорят, на поле боя. Мы вас будем держать в курсе того, что там происходит», — сказал Путин.

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