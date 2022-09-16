Путин заявил о желании завершить конфликт на Украине «как можно быстрее»
Россия будет прилагать все усилия, чтобы прекратить конфликт на Украине как можно скорее, однако Украина от переговоров отказывается, заявил президент Владимир Путин на встрече с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.
«Я знаю вашу позицию по конфликту на Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины, заявляет об отказе от переговорного процесса, заявила, что хочет добиться своих целей военным путем. Как они говорят, на поле боя. Мы вас будем держать в курсе того, что там происходит», — сказал Путин.
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