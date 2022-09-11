Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной

Отсутствие переговоров глава МИД России Сергей Лавров связал с позицией Украины и поддерживающих ее западных стран

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но затягивание этого процесса приведет к тому, что Киеву будет сложнее договариваться с Москвой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин».

Позицию России по вопросу о переговорах с Украиной президент Владимир Путин изложил на встрече с руководством Госдумы и главами фракций, напомнил министр.

«Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться», — сказал он.

Лавров указал, что в ходе переговоров в Стамбуле в конце марта украинская делегация внесла предложения по урегулированию, которые были поддержаны Россией, однако впоследствии Киев отошел от достигнутых договоренностей.

«Насчет переговоров они [украинцы] уже всё сказали. Заявляют, что переговоры могут состояться только после победы Украины. И потом, когда «Россия уйдет с украинских земель», они будут готовы разговаривать, навязывая нам свои условия», — сообщил Лавров, отметив, что такую позицию Киева активно поддерживают западные страны.

«Если это их выбор, то мы знаем, как нам достигать целей, поставленных Президентом России В.В.Путиным в рамках специальной военной операции», — заявил министр.

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