Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 60,86 (+0,16) Инвестиции, 09 сен, 16:33
Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 60,47 (-0,33) Инвестиции, 09 сен, 16:33
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 14:49
Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной Политика, 14:44
В России создали вакцину от ротавируса Общество, 14:39
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:32
Австралия отменит запрет на въезд отказывающемуся прививаться Джоковичу Спорт, 14:15
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 14:00
В Адыгее переизбрали Кумпилова главой республики Политика, 14:00
Карпин заявил об отсутствии мыслей о чемпионате Европы 2024 года Спорт, 13:59
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Минобороны России назвало потери ВСУ на двух направлениях Политика, 13:56
На ВДНХ ограничили работу колеса обозрения «Солнце Москвы» Общество, 13:50
Как инвестору заработать на дефиците атлантического лосося Pro, 13:48
Российский гонщик Смоляр закончил на 10-м месте чемпионат «Формулы-3» Спорт, 13:41
Почему люди агрессивнее других животных с точки зрения нейронауки Pro, 13:15
Уход и доход: как помочь семьям людей с инвалидностью Партнерский проект, 13:14
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной

Отсутствие переговоров глава МИД России Сергей Лавров связал с позицией Украины и поддерживающих ее западных стран
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но затягивание этого процесса приведет к тому, что Киеву будет сложнее договариваться с Москвой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин».

Позицию России по вопросу о переговорах с Украиной президент Владимир Путин изложил на встрече с руководством Госдумы и главами фракций, напомнил министр.

«Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться», — сказал он.

Лавров указал, что в ходе переговоров в Стамбуле в конце марта украинская делегация внесла предложения по урегулированию, которые были поддержаны Россией, однако впоследствии Киев отошел от достигнутых договоренностей.

«Насчет переговоров они [украинцы] уже всё сказали. Заявляют, что переговоры могут состояться только после победы Украины. И потом, когда «Россия уйдет с украинских земель», они будут готовы разговаривать, навязывая нам свои условия», — сообщил Лавров, отметив, что такую позицию Киева активно поддерживают западные страны.

«Если это их выбор, то мы знаем, как нам достигать целей, поставленных Президентом России В.В.Путиным в рамках специальной военной операции», — заявил министр.

Материал дополняется.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Следующая — Бангладеш. Сможет ли страна избежать судьбы Шри-Ланки
Статьи
Pro
Мир охватила волна «тихих увольнений». К чему она приведет в России
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Они либо фанаты, либо хейтеры: как сделать зумеров постоянными клиентами
Инструкции
Pro
Фото: Paula Bronstein / Getty Images Как оторвать ребенка от смартфона и надо ли это делать
Инструкции
Pro
Фото: Stephanie Keith / Getty Images Злые и жадные: что с людьми делает недосып
Исследования
Pro x The Economist
Как бразильская компания обогнала PepsiCo и разочаровала инвесторов
Статьи
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Seth Wenig / AP Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов
Статьи
Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Сергей Лавров

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter