Боррель оставил за Украиной право определять условия мира
Только сама Украина должна определять будущие условия прекращения военного конфликта, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Journal du Dimanche.
«Именно украинцам и только им предстоит определять будущие условия этого [прекращения военных действий]», — сказал Боррель.
При этом, по его словам, речь может идти о выводе российских войск с украинской территории, финансовой помощи в восстановление страны со стороны России, уголовном преследовании «ответственных за военные преступления».
Глава европейской дипломатии считает, что военные действия на Украине могут «длиться долго». Он призвал усилить поддержку Киева, чтобы удовлетворить военные и экономические потребности государства.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что урегулирование конфликта на Украине возможно только при условии вывода российских войск, и исключал признание «навязанного мира». «Невозможно представить», чтобы украинская сторона согласилась на «продиктованный ей мир», а также на то, что ей «навязывают» условия, которые она по соображениям суверенитета и территориальной целостности не может принять, говорил, в частности, он.
В Кремле, в свою очередь, подчеркивали, что России есть о чем о говорить с Украиной — о выполнении условий Москвы.
Переговоры между Россией и Украиной заморожены с середины мая. Российская сторона возложила ответственность за это на Киев, заявив о нежелании того выполнять договоренности, достигнутые в ходе очных переговоров в Стамбуле.
Украинская сторона связывала невозможность продолжать переговоры с убийствами в Буче (российские военные отрицают свою причастность к ним, назвав их постановкой и провокацией).
На этой неделе президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди утверждал, что Москва «сделает все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее». Однако Киев, по его словам, заявил «об отказе от переговорного процесса» и о том, что «хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, «на поле боя».
Украинский президент Владимир Зеленский в середине сентября говорил о неготовности вести сейчас переговоры с Россией, поскольку она, по его мнению, «прибегнет к заморозке конфликта». Похожее мнение ранее высказывал советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк. По словам Подоляка, переговорный процесс зафиксирует только временное перемирие. Месяцем ранее Зеленский исключал продолжение переговоров с Москвой без вывода российских войск.