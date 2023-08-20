WSJ узнала о мирных планах Запада, не устраивающих Россию и Украину

На Западе разрабатывают мирные планы, которые противоречат озвученным целям Москвы и Киева, отмечает WSJ. Украина поставила целью вернуть утраченные регионы, Россия требует признания своего суверенитета над ними

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В странах Запада прорабатывают «грандиозные» варианты урегулирования конфликта на Украине, но их условия не отвечают интересам как Москвы, так и Киева, пишет The Wall Street Journal.

Украина стремится вернуть утраченные регионы — Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, но, говорится в материале, в представлении западных партнеров эта цель имеет отдаленную перспективу из-за их опасений «затрат и рисков» при ее достижении. В числе сомневающихся WSJ называет США и Германию.

Российская сторона отказывается от любых мирных инициатив, в которых бы не был признан ее суверенитет над утраченными Украиной регионами. Президент Владимир Путин говорил, что «всем участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются «на земле». Другим требованием Москвы является нейтральный статус Украины. По мнению Путина, «мяч полностью на их стороне».

Киев считает, что «мяч на поле» Москвы и указывает, что не против переговоров. «Сперва — прекращение огня и отвод войск. Затем — конструктив», — описывал советник президента Владимира Зеленского требования Украины. Власти государства допускают начало переговоров при условии отказа России от поставленных целей.

Страны Запада настаивают, что не указывают Украине, когда начинать переговоры и какие условия должен поставить Киев. «Никто в Соединенных Штатах не подталкивает его (Зеленского. — РБК), не принуждает и не заставляет садиться за стол переговоров», — говорил, в частности, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого года Джон Кирби.

МИД России утверждает, что Зеленским руководят из-за рубежа. Министр Сергей Лавров говорил о готовности вести диалог с Западом по вопросу Украины. Он уверен, что такая беседа рано или поздно произойдет.



