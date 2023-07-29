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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной

Путин: Украина отказалась от переговоров, сейчас «мяч полностью на их стороне»
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Военная операция на Украине
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, утверждает Владимир Путин. Однако сейчас «мяч на стороне Киева»
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Власти Украины прошлой весной отказались от переговоров с Россией, несмотря на готовность Москвы обсуждать условия мирного договора, теперь миротворческий процесс целиком зависит от Киева, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств. Он подчеркнул, что Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины

«После отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей <...>. Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне», — сказал президент.

Путин указал, что не станет раскрывать условия соглашения, к которым двигались стороны. При этом, продолжил он, в декларации о независимости Украины фиксируется нейтральный статус государства, что имеет принципиальное значение для России, поскольку создает фундаментальную угрозу ее интересам.

Москва внимательно изучила предложения по достижению мира на Украине, составленные африканскими странами, добавил Путин. Он заверил, что Россия ценит сбалансированный подход государств Африки к поиску решения конфликта и их отказ от поддержки «антироссийской кампании». Он пообещал отнестись к их идеям «очень серьезно и с большим вниманием».

«Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда говорили, что готовы к продолжению диалога», — подчеркнул президент.

В июне представитель президента Дмитрий Песков говорил, что Россия не видит «какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», предпосылок для заключения договоренностей нет. По его мнению, Киев переговоров не хочет.

Власти Украины подчеркивают, что не против переговоров с Россией, но согласны на них лишь после вывода российских войск и восстановления территориальной целостности государства. Москва отказывается обсуждать любые мирные инициативы, которые не предусматривают суверенитет России над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями.

Власти Украины прервали обсуждение проекта мирного соглашения в прошлом апреле. Тогда представители администрации Бучи сообщили о телах людей на улицах города. Два дня спустя СМИ (в том числе Reuters и AFP), а также украинские власти опубликовали кадры из Бучи, на которых видны трупы. Reuters сообщал, что это мертвые мирные жители.

Российские военные заняли Бучу вскоре после начала военной операции, а 30 марта 2022-го армия России покинула населенный пункт. Минобороны России заявляло, что российские военные не причастны к убийствам мирного населения Бучи, а опубликованные материалы являются провокацией.

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Москва и Киев не публиковали проект мирного соглашения, обсуждавшийся прошлой весной. Путин лишь продемонстрировал документ африканским лидерам на встрече в июне. Как выяснили журналисты, документ предполагал закрепление в Конституции Украины постоянного нейтрального статуса при содействии стран-гарантов — России, США, Франции, Великобритании и Китая.

Стороны также обсуждали «аренду Крыма», рассказывал белорусский президент Александр Лукашенко. «Нормальный [документ], даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор. Если бы это сейчас — а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИДы парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее. Хороший был процесс, но они от него отказались», — сказал Лукашенко. В Кремле заявили, что стороны не обсуждали этот вопрос, а Крым — неотъемлемая часть Российской Федерации.

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